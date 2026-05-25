Saltillo: Nueva ruta de transporte público RS-211 alivia desaparición de la 14, afirman usuarios

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    Saltillo: Nueva ruta de transporte público RS-211 alivia desaparición de la 14, afirman usuarios
    Durante un recorrido realizado por VANGUARDIA, se constató que las unidades de la ruta RS-211 mantienen frecuencias de entre 10 y 20 minutos, aunque los camiones utilizados muestran señales de uso previo. HÉCTOR GARCÍA

Los ciudadanos también afirmaron que ante la ausencia de rutas de transporte, se veían en la necesidad de abordar taxis, lo que incrementaba el costo de sus traslados

La ruta RS-211 comenzó a operar este lunes por las calles de Saltillo, aliviando, de acuerdo con usuarios, la ausencia de rutas como la desaparecida 14.

VANGUARDIA subió a una de las unidades al sur de la ciudad para entrevistar a los usuarios, quienes coincidieron en que el trazo de la ruta les favorece para acceder más rápido al norte de la ciudad y al periférico Luis Echeverría.

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$!Aunque usuarios reconocieron una mejor frecuencia de paso en la RS-211, también señalaron que las unidades presentan desgaste visible, como grafitis y señales de uso continuo.
Aunque usuarios reconocieron una mejor frecuencia de paso en la RS-211, también señalaron que las unidades presentan desgaste visible, como grafitis y señales de uso continuo. HÉCTOR GARCÍA

Uno de los casos fue el de Isabel Sauceda, quien afirmó que tiene que viajar desde la colonia 10 de Mayo hasta la Satélite Norte, por lo que anteriormente tenía que caminar hacia el bulevar Antonio Cárdenas, por donde pasa la 17.

“A lo mejor sí ahorro tiempo, pero pues más que nada en la caminada porque sí, sí se complicaba caminar hasta allá tanto de ida como de venida”, explicó.

Agregó que ese tramo entre la 10 de Mayo y el bulevar implica caminar por la calle 36, que en muchas ocasiones está oscura y representa un reto en días de mucho frío o lluvia.

Asimismo, expuso que para viajar al norte de la ciudad, en ocasiones tenía que gastar entre 140 y 200 pesos cuando, por los tiempos, tenía que tomar un taxi.

“Cuando es ya invierno, otoño, que salgo tarde sí se pone complicado. Se me complica más que la caminada porque nos quitaron la ruta 14, porque a mí me servía la 14. Ya no pasa desde la pandemia”, expuso.

Sobre la ausencia de la 14 coincidió el señor Marcelino, quien afirmó que anteriormente tenía que caminar al menos 20 minutos sobre la calle Urdiñola hacia el periférico y de ahí tomar otras rutas.

En ese sentido, explicó que en ocasiones también se veía en la necesidad de pagar un taxi que le cobraba al menos 40 pesos en un traslado corto y mucho más si iba hacia el norte de la ciudad.

Un caso más fue el de Danila, quien tiene que viajar prácticamente todo el recorrido de sur a norte, desde la Nueva Jerusalén hasta el bulevar Colosio.

“Apenas me subí para ver el recorrido, el tiempo y dónde me va a dejar. La 5B a veces la estaba esperando hasta una hora, media hora o de plano no pasaba. Y ahora esta según se va a tardar 10 minutos”. ¿Ahora pasó rápido?, se le preguntó. “Sí, de hecho apenas iba cruzando cuando salió”, afirmó Danila.

En general, para Danila el servicio del transporte público debe mejorar en la capacitación de los conductores, quienes en ocasiones son groseros o recortan la ruta sin entrar a las colonias.

$!Habitantes del sur de Saltillo afirmaron que la nueva ruta RS-211 mejora la conexión hacia el norte de la ciudad y el periférico Luis Echeverría, especialmente para quienes antes dependían de varias rutas o taxis.
Habitantes del sur de Saltillo afirmaron que la nueva ruta RS-211 mejora la conexión hacia el norte de la ciudad y el periférico Luis Echeverría, especialmente para quienes antes dependían de varias rutas o taxis. HÉCTOR GARCÍA
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BUENA FRECUENCIA, CAMIONES USADOS

Durante el recorrido realizado por VANGUARDIA la tarde de este lunes, se comprobó que una unidad pasó por el bulevar Francisco Urdiñola en dirección al norte a las 14:45 horas y la siguiente a las 15:05, es decir, tardó 20 minutos entre una y otra.

No obstante, en dirección contraria, se apreció una a las 14:50 y otra a las 15:00, es decir, 10 minutos de diferencia.

El chofer portaba una camisa del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), mientras que el estado de la unidad dejó ver que no se trataba de una nueva.

La misma presentó principalmente grafitis en los asientos y en las paredes, aunque contaba con todos sus asientos limpios y en su sitio.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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