Saltillo: Nueva ruta de transporte público RS-211 alivia desaparición de la 14, afirman usuarios

VANGUARDIA subió a una de las unidades al sur de la ciudad para entrevistar a los usuarios, quienes coincidieron en que el trazo de la ruta les favorece para acceder más rápido al norte de la ciudad y al periférico Luis Echeverría.

La ruta RS-211 comenzó a operar este lunes por las calles de Saltillo , aliviando, de acuerdo con usuarios, la ausencia de rutas como la desaparecida 14.

Uno de los casos fue el de Isabel Sauceda, quien afirmó que tiene que viajar desde la colonia 10 de Mayo hasta la Satélite Norte, por lo que anteriormente tenía que caminar hacia el bulevar Antonio Cárdenas, por donde pasa la 17.

“A lo mejor sí ahorro tiempo, pero pues más que nada en la caminada porque sí, sí se complicaba caminar hasta allá tanto de ida como de venida”, explicó.

Agregó que ese tramo entre la 10 de Mayo y el bulevar implica caminar por la calle 36, que en muchas ocasiones está oscura y representa un reto en días de mucho frío o lluvia.

Asimismo, expuso que para viajar al norte de la ciudad, en ocasiones tenía que gastar entre 140 y 200 pesos cuando, por los tiempos, tenía que tomar un taxi.

“Cuando es ya invierno, otoño, que salgo tarde sí se pone complicado. Se me complica más que la caminada porque nos quitaron la ruta 14, porque a mí me servía la 14. Ya no pasa desde la pandemia”, expuso.

Sobre la ausencia de la 14 coincidió el señor Marcelino, quien afirmó que anteriormente tenía que caminar al menos 20 minutos sobre la calle Urdiñola hacia el periférico y de ahí tomar otras rutas.

En ese sentido, explicó que en ocasiones también se veía en la necesidad de pagar un taxi que le cobraba al menos 40 pesos en un traslado corto y mucho más si iba hacia el norte de la ciudad.

Un caso más fue el de Danila, quien tiene que viajar prácticamente todo el recorrido de sur a norte, desde la Nueva Jerusalén hasta el bulevar Colosio.

“Apenas me subí para ver el recorrido, el tiempo y dónde me va a dejar. La 5B a veces la estaba esperando hasta una hora, media hora o de plano no pasaba. Y ahora esta según se va a tardar 10 minutos”. ¿Ahora pasó rápido?, se le preguntó. “Sí, de hecho apenas iba cruzando cuando salió”, afirmó Danila.

En general, para Danila el servicio del transporte público debe mejorar en la capacitación de los conductores, quienes en ocasiones son groseros o recortan la ruta sin entrar a las colonias.