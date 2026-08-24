Saltillo: densificar verticalmente barrios populares, clave para solucionar transporte público

La densificación vertical de las zonas consolidadas y los barrios populares de Saltillo es una estrategia fundamental para acortar las distancias de los traslados y solucionar la crisis de movilidad. Juan Lázaro Kaye López, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Urbanistas, advirtió en exclusiva para VANGUARDIA que el origen del problema de transporte público que ha atravesado la capital coahuilense en los últimos años radica en la expansión descontrolada de la mancha urbana.

El experto destacó que en los últimos 40 años, la población de la ciudad se triplicó hasta llegar a casi un millón de habitantes, pero la zona urbana creció 15 veces, lo que ha dejado a las colonias periféricas alejadas de los sitios de trabajo. Kaye López explicó que ante el crecimiento de las distancias, los concesionarios enfrentan mayores costos operativos en combustible y mantenimiento, lo que los ha llevado a reducir el servicio y dejar sin cobertura al menos a 20 zonas periféricas. En contraste con la caída del transporte, el parque vehicular privado en la ciudad ha crecido a un ritmo de 15 mil unidades anuales, alcanzando 45 mil vehículos por cada 100 mil habitantes en el año 2024. “Saltillo ha tenido buenos gobiernos, pero también habría que decirlo, ha sido omiso en cuanto al manejo de su mancha urbana y de la dotación de suelo accesible y con una revisión que le hace falta de una densificación del suelo para darle a los habitantes mejor calidad y mejores condiciones, sobre todo en el ámbito de la movilidad, de favorecer sus desplazamientos”, expuso. VANGUARDIA publicó el año pasado que del 2011 al 2025 la población urbana creció casi un 30 por ciento, mientras que las rutas se redujeron a la mitad, pasando de 42 a solo 21 en ese año. No obstante, con la implementación de las rutas alimentadoras RS-714 y RS-716, el total en la ciudad ha incrementado a 23.

“El gobierno lo que tiene que valorar es si le conviene hacer más vialidades o le conviene hacer un plan de asociación público-privada donde incluso pueda pensar en subsidios al transporte público, porque al final el subsidiar al transporte es asegurarle condiciones de movilidad a la población. “La única forma de incrementar las rutas en los términos que Saltillo requiere con calidad es obviamente pensar en un nuevo mecanismo de financiamiento para los concesionarios, modificar cuotas, rediseñar las rutas y hacer un buen estudio de lo que conocemos como estudio de origen destino. Eso es clave”, apuntó. APUESTAN POR UN CRECIMIENTO URBANO VERTICAL Para frenar la expansión de la ciudad, el presidente de la asociación sugirió incentivar que las viviendas de un piso puedan ampliar su construcción con un nivel adicional en zonas con buena infraestructura. Esto permitiría ofrecer espacios en renta accesibles para jóvenes y trabajadores, aprovechando los servicios ya instalados como agua, drenaje y alumbrado público. “Seguirnos expandiendo con casitas de uno o dos pisos, no es la solución. Si le echáramos otro piso a Saltillo, cabe otro millón de habitantes sin crecer un metro de suelo”, comentó. También apuntó que la modernización de la ciudad debe partir de un estudio técnico de origen y destino, acompañado de un diseño urbano que contemple infraestructura peatonal, ciclovías y contención del uso de motocicletas.

RIESGOS DE RUTAS GRATUITAS Sobre la implementación de dos rutas troncales de transporte gratuitas, el especialista consideró que se trata de un programa que genera una competencia desleal con los concesionarios regulares. “Se genera ya una condición que pone en muy seria desventaja los prestadores del transporte que sí cobran y que no alcanzan a sacar los costos”, señaló.

Explicó que aunque la accesibilidad para grupos vulnerables es positiva, la estrategia crea una distorsión en el mercado y genera expectativas políticas riesgosas para el futuro, ya que no todas las unidades podrán alcanzar esos estándares. Además, destacó que es necesario implementar sistemas de cobro por tramos para apoyar a poblaciones vulnerables, como las personas cuidadoras, quienes realizan viajes cortos múltiples durante el día.