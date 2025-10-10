Saltillo: otorgan ampliación de bulevar Vito Alessio Robles a empresa regiomontana

Saltillo
/ 10 octubre 2025
    Saltillo: otorgan ampliación de bulevar Vito Alessio Robles a empresa regiomontana
    El tramo a ampliarse se ubica en Ramos Arizpe, a pocos metros de la entrada principal de la planta de General Motors, y presenta daños en el pavimento por el constante tránsito de vehículos de carga. FOTO: GOOGLE MAPS

La ampliación incluirá semaforización, un carril por lado y permitirá los retornos a los vehículos de carga pesada

La ampliación del bulevar Vito Alessio Robles cerca de la planta Ramos Arizpe de General Motors será construida por Proyectos y Construcciones LIEF S. A. de C. V.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) emitió el fallo de la licitación SIDUM-LPN-CO-E050-2025 este miércoles correspondiente al tramo entre los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo.

El monto total que propuso la constructora con sede fiscal en Monterrey es de 33 millones 115 mil 922 pesos sin IVA.

El documento público del fallo indica que la obra deberá iniciar este viernes 10 de octubre y deberá terminar el próximo 6 de junio del 2026, es decir 240 días naturales posteriores al inicio de la obra.

La propuesta de LIEF no fue la más económica luego de que Constructora Mayrán de San Pedro S. A. de C. V. ofreció la obra por poco más de 28 millones de pesos.

Sin embargo su propuesta acumuló 10 observaciones por parte de la SIDUM, por lo que se rechazó argumentando que la relación de su maquinaria no era la suficiente para la ejecución de los trabajos.

Una tercera empresa, JIBE Construcciones y Pavimentos, fue rechazada por rebasar la asignación autorizada para la obra al proponer 33 millones 750 mil 184 pesos.

Datos públicos del Registro Público del Comercio muestran que Proyectos y Construcciones LIEF S. A. de C. V. se constituyó en 2013 en Cancún aunque en 2019 cambió su domicilio social a Monterrey.

Se constituyó por Liz Pegueros Landeros y Efraín Sinecio Barrón para entre otros objetos sociales “la planeación, diseño, urbanización y construcción de desarrollos, inmobiliarios de interés social, medio y alto, de carácter privado o público; así como la compactación, abrir caminos, urbanización de calles, carreteras y todo aquello que sea obra pública o privada, teniendo facultades para presentar proyectos y costos y presupuestos para todo tipo de obras, en concursos de obra pública o privada”.

