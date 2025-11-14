Saltillo prepara espacio de afición para la justa mundialista; otros municipios enfrentan sanciones

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que la ciudad trabaja en la creación de un punto oficial tipo Fan Fest o public viewing para que la población pueda disfrutar de la justa mundialista. “Vamos a buscar un lugar sede, así como Monterrey va a tener uno, para que la gente pueda tener una experiencia completa”, expresó.

Explicó que el uso de logotipos y elementos vinculados al torneo está estrictamente regulado. “No puedes andar distribuyendo esos logos así por así”, señaló, al recordar que algunos municipios del país ya enfrentan multas y denuncias por emplearlos sin convenio. De manera extraoficial, se comentó que, hasta el momento, dos ciudades de Nuevo León están en proceso de sanción por utilizar material gráfico no autorizado.

Indicó que Saltillo evitó ese escenario al esperar la firma del convenio con el comité organizador de la sede Monterrey, acuerdo que permite operar bajo lineamientos formales. “Para nosotros era muy importante el convenio para trabajar de la mano y hacer las cosas bien”, afirmó. Añadió que este paso facilitará la integración de establecimientos, comercios y restaurantes al espacio de afición.