Saltillo prepara espacio de afición para la justa mundialista; otros municipios enfrentan sanciones
Hasta ahora, dos ciudades de Nuevo León enfrentan procesos de sanción por utilizar imágenes sin autorización; Saltillo evitó ese escenario al esperar la firma del convenio con el comité organizador de la sede Monterrey.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que la ciudad trabaja en la creación de un punto oficial tipo Fan Fest o public viewing para que la población pueda disfrutar de la justa mundialista. “Vamos a buscar un lugar sede, así como Monterrey va a tener uno, para que la gente pueda tener una experiencia completa”, expresó.
Explicó que el uso de logotipos y elementos vinculados al torneo está estrictamente regulado. “No puedes andar distribuyendo esos logos así por así”, señaló, al recordar que algunos municipios del país ya enfrentan multas y denuncias por emplearlos sin convenio. De manera extraoficial, se comentó que, hasta el momento, dos ciudades de Nuevo León están en proceso de sanción por utilizar material gráfico no autorizado.
Indicó que Saltillo evitó ese escenario al esperar la firma del convenio con el comité organizador de la sede Monterrey, acuerdo que permite operar bajo lineamientos formales. “Para nosotros era muy importante el convenio para trabajar de la mano y hacer las cosas bien”, afirmó. Añadió que este paso facilitará la integración de establecimientos, comercios y restaurantes al espacio de afición.
Díaz mencionó que dicha colaboración permitirá promocionar a Saltillo en una exposición internacional que se realizará en Monterrey, con el objetivo de atraer visitantes a la región sureste. “Queremos garantizar que los turistas que lleguen a la región puedan venir a Saltillo y participar en actividades deportivas y culturales”, comentó.
Señaló que trabajarán también junto al Gobierno del Estado para cumplir con los lineamientos marcados por el comité organizador. “Vamos a estar muy en sintonía con los lineamientos que nos establezcan”, indicó.
Como parte de las actividades previas, Díaz recordó el juego de leyendas programado para enero. “Van a venir futbolistas internacionales y leyendas del futbol mexicano; queremos ver qué actividades podemos realizar en conjunto”, dijo.
Finalmente, subrayó que la participación de Saltillo en este proceso se dará con orden y apego a los acuerdos formales. “Queremos que la ciudad se suba a la ola mundialista, pero de manera ordenada y conforme a los lineamientos”, concluyó.