Saltillo: Proponen capacitación e información para prevenir accidentes de senderistas

Integrantes de la Promotora de Turismo de Naturaleza y Aventura de Coahuila (Protur) sostuvieron el pasado miércoles 3 de marzo una reunión de trabajo coordinada con autoridades municipales de Saltillo y diversos clubes de senderismo locales.

El encuentro tuvo como objetivo principal establecer una ruta crítica y definir estrategias puntuales encaminadas a la prevención de accidentes en las zonas de montaña y áreas naturales de la región.

En la mesa de trabajo participaron representantes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, la Dirección de Medio Ambiente, directivos del Cañón de San Lorenzo así como elementos de la Policía Municipal de la capital del Estado.

“Tuvimos una reunión de trabajo 100 por ciento coordinada por Protur, junto con los clubes de senderismo y autoridades municipales, todo encaminado con el tema de prevención de accidentes en la naturaleza”, afirmó Roberto Valdés, integrante del Consejo Directivo de Protur.

Valdés destacó la apertura de los involucrados para consolidar un plan de respuesta y anticipación ante los incidentes que se han registrado recientemente en las elevaciones que rodean a la ciudad.

Como resultado del diálogo entre los colectivos y los cuerpos de seguridad de Saltillo, se definieron cinco acciones concretas que se implementarán a corto plazo para reducir los índices de riesgo en el senderismo.

Uno de los ejes fundamentales de este acuerdo tiene que ver con la profesionalización de los guías y los deportistas que recorren las rutas de Coahuila mediante programas de enseñanza técnica.

Estas capacitaciones abordarán temas específicos como la aplicación de primeros auxilios y técnicas de rescate en terrenos de difícil acceso, según se estableció durante el encuentro con las autoridades.

Además de la instrucción técnica, la estrategia contempla la modernización de la señalética en las rutas más frecuentadas de Saltillo, integrando herramientas digitales para informar a los visitantes.

La intención es que los senderistas tengan acceso a códigos QR que proporcionen datos detallados sobre las condiciones del trayecto, los niveles de dificultad y los peligros potenciales del área.

Roberto Valdés subrayó que este flujo de información permitirá que los ciudadanos tomen decisiones con plena conciencia sobre si cuentan con la preparación necesaria para realizar el recorrido.