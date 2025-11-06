Saltillo: refuerzan Estado y municipios cuidado de libramientos en la región Sureste

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Saltillo: refuerzan Estado y municipios cuidado de libramientos en la región Sureste
    Autoridades estatales y municipales firmaron convenios para mejorar vialidades clave de la región. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Arteaga y Ramos Arizpe asumirán el mantenimiento del Libramiento Óscar Flores Tapia con apoyo estatal en limpieza y vigilancia

En un acto que fortalece la coordinación interinstitucional, el Gobierno del Estado de Coahuila y los municipios de Arteaga y Ramos Arizpe firmaron dos convenios de colaboración para el mantenimiento, mejora y embellecimiento de los libramientos que conectan a la región Sureste.

El primero de los acuerdos establece la entrega del Libramiento Óscar Flores Tapia a los ayuntamientos de Arteaga y Ramos Arizpe, que asumirán de manera directa las labores de limpieza, mantenimiento, patrullaje y vigilancia.

Con este esquema, ambos municipios podrán destinar recursos propios a la conservación de estas vialidades estratégicas, lo que permitirá una movilidad más segura y eficiente.

El segundo convenio fue suscrito con la Secretaría del Medio Ambiente, y contempla la conformación de cuadrillas de limpieza enviadas por el Gobierno del Estado para reforzar las acciones de mantenimiento en el Libramiento Óscar Flores Tapia.

Además, se brindará apoyo en la carretera Monterrey–Saltillo, en el tramo que va del Parque Industrial Santa María al aeropuerto, así como en el bulevar Fundadores, en el municipio de Arteaga.

$!Los alcaldes de Arteaga y Ramos Arizpe firmaron el acuerdo junto al Gobierno del Estado.
Los alcaldes de Arteaga y Ramos Arizpe firmaron el acuerdo junto al Gobierno del Estado. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, destacó que estas acciones buscan mejorar las condiciones de los principales accesos y vías de comunicación, que representan la carta de presentación de los municipios.

“El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el desarrollo ordenado, la sustentabilidad y la mejora continua de la infraestructura urbana en beneficio de todos los coahuilenses”, subrayó.

En la firma participaron también Diana Susana Estens de la Garza, secretaria del Medio Ambiente; Karen Sánchez Flores, alcaldesa de Arteaga; y Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe, además de representantes de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

Temas


Infraestructura
Vialidad
inversiones

Localizaciones


Saltillo

