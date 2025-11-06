Saltillo: refuerzan Estado y municipios cuidado de libramientos en la región Sureste

En un acto que fortalece la coordinación interinstitucional, el Gobierno del Estado de Coahuila y los municipios de Arteaga y Ramos Arizpe firmaron dos convenios de colaboración para el mantenimiento, mejora y embellecimiento de los libramientos que conectan a la región Sureste.

El primero de los acuerdos establece la entrega del Libramiento Óscar Flores Tapia a los ayuntamientos de Arteaga y Ramos Arizpe, que asumirán de manera directa las labores de limpieza, mantenimiento, patrullaje y vigilancia.

Con este esquema, ambos municipios podrán destinar recursos propios a la conservación de estas vialidades estratégicas, lo que permitirá una movilidad más segura y eficiente.

El segundo convenio fue suscrito con la Secretaría del Medio Ambiente, y contempla la conformación de cuadrillas de limpieza enviadas por el Gobierno del Estado para reforzar las acciones de mantenimiento en el Libramiento Óscar Flores Tapia.

Además, se brindará apoyo en la carretera Monterrey–Saltillo, en el tramo que va del Parque Industrial Santa María al aeropuerto, así como en el bulevar Fundadores, en el municipio de Arteaga.