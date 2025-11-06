Attolini llama al diálogo antes que el uso de la fuerza, ante el caso Villa Florida en Torreón

Torreón
/ 6 noviembre 2025
    Attolini llama al diálogo antes que el uso de la fuerza, ante el caso Villa Florida en Torreón
    Antonio Attolini fijó su postura en la sesión del congreso recientemente realizada. FOTO: VANGUARDIA/HÉCTOR GARCÍA

Exhortó al ayuntamientoa escuchar, atender y resolver de manera legal y satisfactoria las demandas vecinales

TORREÓN, COAH.- El diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, hizo un llamado al gobierno de Torreón para resolver el conflicto del fraccionamiento Villa Florida por la vía del diálogo, la ley y la participación ciudadana, y no mediante la presencia de la fuerza pública.

Lo anterior ante el hecho de que las autoridades prevén tener que acompañarse de la fuerza pública para iniciar las obras de los trabajos pendientes.

“La policía no debe ser instrumento de presión frente a la legítima inconformidad vecinal. Lo que se necesita es una ruta pacífica y democrática que escuche a la gente y garantice soluciones conforme a derecho”, comentó el legislador.

Attolini recordó que el Congreso del Estado, a través de su proposición con punto de acuerdo presentada recientemente, exhortó al ayuntamiento de Torreón a escuchar, atender y resolver de manera legal y satisfactoria las demandas vecinales, garantizando el derecho a la participación ciudadana y al acceso a mecanismos de mediación y transparencia .

Asimismo, señaló que la Ley de Participación Ciudadana de Coahuila ofrece una herramienta clara para resolver este tipo de diferendos mediante consultas populares locales, las cuales pueden ser solicitadas por al menos 100 habitantes del lugar.

“Nuestra propuesta es simple: que se organice una consulta ciudadana. Que las vecinas y vecinos de Villa Florida decidan democráticamente el destino de la obra. Y que el Ayuntamiento respete el resultado con apego a la ley”, expuso.

El diputado también enfatizó que la presencia policial debe tener un propósito de mediación y acompañamiento institucional, no de intimidación. “El estado de derecho se fortalece escuchando, no reprimiendo”, subrayó.

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

