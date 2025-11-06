Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas

Los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila revelaron que la discriminación y el trato desigual son los principales pendientes que los adolescentes consideran necesario resolver para lograr escuelas más seguras.

La Consulta, llevada a cabo por el INE al cierre de 2024, contó con la participación de al menos 257 mil niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad, quienes expresaron sus opiniones sobre la realidad que viven en sus entornos escolares y comunitarios en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementan en Coahuila infancias no binarias, revela consulta del INE

Aunque el cuestionario fue similar para todos los rangos de edad, el INE desagregó los resultados al identificar diferencias significativas entre las percepciones de cada grupo etario. Uno de los hallazgos más relevantes se ubica en el ámbito educativo, donde los menores fueron consultados sobre los aspectos pendientes para lograr escuelas más seguras.