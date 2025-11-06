Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Consulta Infantil y Juvenil del INE revela que más de la mitad de adolescentes piden evitar conductas discriminatorias
Los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila revelaron que la discriminación y el trato desigual son los principales pendientes que los adolescentes consideran necesario resolver para lograr escuelas más seguras.
La Consulta, llevada a cabo por el INE al cierre de 2024, contó con la participación de al menos 257 mil niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad, quienes expresaron sus opiniones sobre la realidad que viven en sus entornos escolares y comunitarios en el estado.
Aunque el cuestionario fue similar para todos los rangos de edad, el INE desagregó los resultados al identificar diferencias significativas entre las percepciones de cada grupo etario. Uno de los hallazgos más relevantes se ubica en el ámbito educativo, donde los menores fueron consultados sobre los aspectos pendientes para lograr escuelas más seguras.
En este rubro, la Consulta identificó que el 51 por ciento de los adolescentes de entre 14 y 17 años propuso evitar actitudes y conductas discriminatorias como la herramienta más efectiva para construir espacios escolares seguros. Esta respuesta fue la más recurrente entre ese grupo de edad, con la participación de 30 mil 506 adolescentes que coincidieron en que erradicar las prácticas discriminatorias es clave para una convivencia escolar sana.
La segunda opinión más frecuente también se relacionó con el respeto y la inclusión, pues el 50.4 por ciento de los estudiantes, equivalente a 29 mil 778 jóvenes, consideró que respetar la apariencia, gustos y preferencias de las personas contribuye a mantener escuelas seguras. En tercer lugar, los adolescentes destacaron la importancia de “dirigirnos a toda persona con respeto a su dignidad”, propuesta respaldada por el 44.4 por ciento de los participantes, es decir, 26 mil 213 jóvenes.
Otras respuestas relevantes reflejaron la preocupación por la seguridad y el bienestar dentro de los planteles. El 40.9 por ciento de los encuestados opinó que establecer medidas de seguridad ante situaciones de emergencia es fundamental; el 39.9 por ciento consideró necesario informar ante quién acudir en casos de abuso, acoso, maltrato o violencia; el 37.8 por ciento destacó la importancia de contar con instalaciones limpias, iluminadas y en buen estado; y el 33.6 por ciento mencionó la necesidad de construir acuerdos colectivos que fomenten una convivencia respetuosa y pacífica.
En cuanto a quiénes son los responsables de garantizar escuelas seguras, el 81.9 por ciento de los participantes señaló a los docentes, directivos y personal escolar como los principales actores. Además, el 47 por ciento consideró que esta tarea corresponde a las autoridades educativas, mientras que un 25 por ciento opinó que los propios estudiantes también comparten esa responsabilidad.