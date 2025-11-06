Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas

Coahuila
/ 6 noviembre 2025
    Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
    El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad. Foto: Especial

Consulta Infantil y Juvenil del INE revela que más de la mitad de adolescentes piden evitar conductas discriminatorias

Los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila revelaron que la discriminación y el trato desigual son los principales pendientes que los adolescentes consideran necesario resolver para lograr escuelas más seguras.

La Consulta, llevada a cabo por el INE al cierre de 2024, contó con la participación de al menos 257 mil niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad, quienes expresaron sus opiniones sobre la realidad que viven en sus entornos escolares y comunitarios en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementan en Coahuila infancias no binarias, revela consulta del INE

Aunque el cuestionario fue similar para todos los rangos de edad, el INE desagregó los resultados al identificar diferencias significativas entre las percepciones de cada grupo etario. Uno de los hallazgos más relevantes se ubica en el ámbito educativo, donde los menores fueron consultados sobre los aspectos pendientes para lograr escuelas más seguras.

$!Recientemente, las autoridades electorales en la entidad presentaron los resultados obtenidos en la entidad.
Recientemente, las autoridades electorales en la entidad presentaron los resultados obtenidos en la entidad. Foto: Héctor García

En este rubro, la Consulta identificó que el 51 por ciento de los adolescentes de entre 14 y 17 años propuso evitar actitudes y conductas discriminatorias como la herramienta más efectiva para construir espacios escolares seguros. Esta respuesta fue la más recurrente entre ese grupo de edad, con la participación de 30 mil 506 adolescentes que coincidieron en que erradicar las prácticas discriminatorias es clave para una convivencia escolar sana.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Conseguir drogas es fácil, consideran 22 mil niños

La segunda opinión más frecuente también se relacionó con el respeto y la inclusión, pues el 50.4 por ciento de los estudiantes, equivalente a 29 mil 778 jóvenes, consideró que respetar la apariencia, gustos y preferencias de las personas contribuye a mantener escuelas seguras. En tercer lugar, los adolescentes destacaron la importancia de “dirigirnos a toda persona con respeto a su dignidad”, propuesta respaldada por el 44.4 por ciento de los participantes, es decir, 26 mil 213 jóvenes.

Otras respuestas relevantes reflejaron la preocupación por la seguridad y el bienestar dentro de los planteles. El 40.9 por ciento de los encuestados opinó que establecer medidas de seguridad ante situaciones de emergencia es fundamental; el 39.9 por ciento consideró necesario informar ante quién acudir en casos de abuso, acoso, maltrato o violencia; el 37.8 por ciento destacó la importancia de contar con instalaciones limpias, iluminadas y en buen estado; y el 33.6 por ciento mencionó la necesidad de construir acuerdos colectivos que fomenten una convivencia respetuosa y pacífica.

En cuanto a quiénes son los responsables de garantizar escuelas seguras, el 81.9 por ciento de los participantes señaló a los docentes, directivos y personal escolar como los principales actores. Además, el 47 por ciento consideró que esta tarea corresponde a las autoridades educativas, mientras que un 25 por ciento opinó que los propios estudiantes también comparten esa responsabilidad.

Temas


Discriminación
Educación
A20

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


INE

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad