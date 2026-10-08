Saltillo: renovarán semáforos del bulevar Otilio González; priorizarán peatones

El proyecto tiene como objetivo desahogar el tráfico vehicular e instalar un modelo de movilidad avanzado que tendrá como prioridad principal a los peatones.

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS) renovará el sistema semafórico del bulevar Otilio González, entre Juan Navarro y el periférico Luis Echeverría.

Víctor de la Rosa Molina, titular del IMMUS, explicó en exclusiva a VANGUARDIA que los nuevos aparatos cuentan con un sistema que funciona de acuerdo con la demanda de los cruces y no con temporalidades específicas o estáticas.

“Tenemos que considerar que es una zona densamente poblada y hay muchas instituciones educativas que evidentemente obligan al paso de un lado al otro de las colonias para poder asistir. Es un sistema de semaforización que tiene en mente en el centro de las cosas, el peatón y que después tiene en mente, justamente poder llegar a estos ideales que hoy la tecnología nos permite de poder desahogar de mejor manera el tráfico que en ese tramo de esta arteria, es también bastante pesado en ciertas horas pico”, mencionó de la Rosa.

El funcionario detalló que los semáforos nuevos leerán el flujo vehicular en tiempo real y a través de un modelo matemático, sugerirán escenarios continuos para mejorar los tiempos de espera y reducir las filas de automóviles.

En cuanto a la movilidad peatonal, las cámaras del equipamiento detectan a los transeúntes y al acumularse una cantidad preestablecida de personas esperando en la banqueta, detienen de forma automática el paso de los vehículos automotores.

El Instituto emitió este martes el fallo de la licitación pública nacional IMMUS-001-2026 para la instalación de equipamiento, en la cual se contempla adquirir un servicio de estudio de factibilidad operativa para la vialidad, 10 piezas de suministro de controladora inteligente, 36 piezas de semáforo vehicular de tres secciones, 13 piezas de semáforo vehicular de cuatro secciones y dos piezas de suministro de poste látigo completo.

El estudio de factibilidad determinará en cuáles cruces que actualmente no cuentan con semáforo, pasarán a tener uno.

SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, FUTURO

De la Rosa Molina explicó que la modernización de los semáforos del bulevar Otilio González forma parte de un proyecto más amplio que busca constituir el primer circuito de fibra óptica que será propiedad del municipio.

Esta red servirá como infraestructura base para extender los servicios de comunicaciones y enlazar posteriormente otro tipo de infraestructura como cámaras de video para monitorear las calles.

Además de la semaforización, estas herramientas tecnológicas permitirán fortalecer las capacidades de aforo en la ciudad, aportando utilidades tanto para labores de seguridad pública como para la atención rápida de situaciones de emergencia en la capital de Coahuila.

“Si ya tenemos un corredor principal central que es el del presidente Cárdenas, vayamos abriendo este como anillo que se pueda extender al resto a la ciudad y ese es otro de los ingredientes importantes que tiene este proyecto”, afirmó.

“Por supuesto que hay opciones muy claras sobre el escritorio en el instituto de cuáles son estas siguientes intervenciones”, señaló.