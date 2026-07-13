Saltillo reunirá a cronistas e historiadores de todo Coahuila

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    Saltillo reunirá a cronistas e historiadores de todo Coahuila
    El Centro Cultural Vito Alessio Robles será sede de la reunión de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila. ARCHIVO

El encuentro abordará investigaciones sobre patrimonio, personajes, religión y memoria regional durante dos jornadas de actividades

Especialistas en historia regional, cronistas e investigadores participarán los días 18 y 19 de julio en la LXXXVI Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, encuentro que tendrá como sede el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en Saltillo.

El programa contempla conferencias, recorridos culturales y la asamblea ordinaria de la asociación, con el propósito de fortalecer la investigación histórica, el intercambio académico y la preservación de la memoria colectiva de la entidad.

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Las actividades iniciarán el sábado con la inauguración oficial y la firma de un convenio de adhesión con la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas (ANACCIM), seguida de un ciclo de ponencias sobre diversos episodios de la historia de Coahuila.

Entre los temas que se desarrollarán destacan la cuestión religiosa en Saltillo entre 1926 y 1927, los delitos sexuales en la Nueva Vizcaya, la trayectoria del periodista y poeta Félix Neira Barragán, además de una conferencia sobre geopolítica, espionaje y masonería durante la VI Legislatura del Congreso de Coahuila y Texas, así como una exposición dedicada a San Esteban de la Nueva Tlaxcala y su aportación al desarrollo histórico de Saltillo.

ANALIZARÁN PATRIMONIO E IDENTIDAD REGIONAL

El domingo continuarán las actividades con conferencias enfocadas en la protección y conservación del patrimonio, los centros históricos de Saltillo y Monclova, así como en la elaboración de monografías municipales.

La reunión concluirá con la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, espacio en el que los integrantes revisarán los trabajos y proyectos de la organización.

El encuentro forma parte de las actividades culturales impulsadas en coordinación con instituciones estatales y federales para promover el estudio, la difusión y la conservación del patrimonio histórico de Coahuila.

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