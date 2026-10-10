Se encarece casi 20 por ciento flor de cempasúchil en Saltillo
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Los precios oscilan entre 50 y 80 pesos en los viveros de la ciudad; comerciantes atribuyen el incremento a la falta de lluvias
Con la llegada de octubre, los viveros y establecimientos de venta de plantas y flores en Saltillo comenzaron a ofrecer macetas de cempasúchil, una de las principales opciones para decorar altares y preparar ofrendas con motivo del Día de Muertos.
De acuerdo con viveros visitados por VANGUARDIA, este año las macetas se venden entre 50 y 80 pesos, con un precio promedio de 65 pesos. En comparación, durante el año pasado era común encontrarlas desde los 40 pesos, con un promedio de 55 pesos.
La diferencia representa un incremento de aproximadamente 18.2 por ciento en el precio promedio de esta flor respecto al año anterior.
Comerciantes señalaron que el aumento en el costo está relacionado con la falta de lluvias, una situación que también se ha presentado en temporadas anteriores y que repercute en la producción y disponibilidad de las plantas.
Pese al ajuste en los precios, los vendedores esperan una temporada favorable, pues señalaron que la tradición de colocar altares y ofrendas por el Día de Muertos ha ganado presencia en Saltillo durante los últimos años.