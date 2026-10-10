Se encarece casi 20 por ciento flor de cempasúchil en Saltillo

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Saltillo
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    Se encarece casi 20 por ciento flor de cempasúchil en Saltillo
    La baja producción de flor de cempasúchil ha provocado que se encarezca el producto. CORTESÍA

Los precios oscilan entre 50 y 80 pesos en los viveros de la ciudad; comerciantes atribuyen el incremento a la falta de lluvias

Con la llegada de octubre, los viveros y establecimientos de venta de plantas y flores en Saltillo comenzaron a ofrecer macetas de cempasúchil, una de las principales opciones para decorar altares y preparar ofrendas con motivo del Día de Muertos.

De acuerdo con viveros visitados por VANGUARDIA, este año las macetas se venden entre 50 y 80 pesos, con un precio promedio de 65 pesos. En comparación, durante el año pasado era común encontrarlas desde los 40 pesos, con un promedio de 55 pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ya-estan-aqui-avistan-16-mariposas-monarcas-en-saltillo-y-2-en-ramos-EH24010242

La diferencia representa un incremento de aproximadamente 18.2 por ciento en el precio promedio de esta flor respecto al año anterior.

Comerciantes señalaron que el aumento en el costo está relacionado con la falta de lluvias, una situación que también se ha presentado en temporadas anteriores y que repercute en la producción y disponibilidad de las plantas.

Pese al ajuste en los precios, los vendedores esperan una temporada favorable, pues señalaron que la tradición de colocar altares y ofrendas por el Día de Muertos ha ganado presencia en Saltillo durante los últimos años.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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