Se encarece casi 20 por ciento flor de cempasúchil en Saltillo

Con la llegada de octubre, los viveros y establecimientos de venta de plantas y flores en Saltillo comenzaron a ofrecer macetas de cempasúchil, una de las principales opciones para decorar altares y preparar ofrendas con motivo del Día de Muertos.

De acuerdo con viveros visitados por VANGUARDIA, este año las macetas se venden entre 50 y 80 pesos, con un precio promedio de 65 pesos. En comparación, durante el año pasado era común encontrarlas desde los 40 pesos, con un promedio de 55 pesos.