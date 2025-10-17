Sector exportador no debe perder la paciencia, sugiere la American Chamber México

La American Chamber México (AMCHAM) instó al sector exportador de la región a mantener la calma frente a la incertidumbre derivada de la errática política arancelaria de Estados Unidos.

Grace Lingow, directora regional del Capítulo México-Noreste, destacó que las empresas deben buscar aliados que puedan acompañarlas en este proceso y aprender a gestionar la incertidumbre como una oportunidad a largo plazo.

“Puede haber mucha incertidumbre para las empresas, pero si sabemos gestionarla podemos convertirla en una oportunidad que podemos aprovechar a nuestro favor a largo plazo”, señaló Lingow.

La directiva destacó que AMCHAM ha trabajado de manera constante en la incidencia ante los gobiernos de México y Estados Unidos, obteniendo resultados positivos para las empresas que cruzan la frontera.

“Nuestra misión es que los negocios puedan estar en cumplimiento y tengan la mejor experiencia posible a través de la frontera”, agregó.

Aunque la inspección aduanera se ha vuelto más exhaustiva debido a las políticas estadounidenses, Lingow aseguró que el flujo de mercancías no se ha deteriorado. Además, la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría generar beneficios adicionales para el comercio y la economía mexicana.

La directora regional también reconoció el papel de liderazgo de México en estas negociaciones, destacando la audacia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la relación con Estados Unidos y la actuación sobresaliente del país frente a otros socios comerciales.