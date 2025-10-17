Sector exportador no debe perder la paciencia, sugiere la American Chamber México

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Sector exportador no debe perder la paciencia, sugiere la American Chamber México
    Grace Lingow, directora regional de AMCHAM Capítulo México-Noreste, destacó la importancia de gestionar la incertidumbre en el comercio fronterizo. FOTO: VANGUARDIA/DAVID GUILLÉN

Directora regional recomendó a las empresas buscar aliados estratégicos y gestionar la incertidumbre como una oportunidad

La American Chamber México (AMCHAM) instó al sector exportador de la región a mantener la calma frente a la incertidumbre derivada de la errática política arancelaria de Estados Unidos.

Grace Lingow, directora regional del Capítulo México-Noreste, destacó que las empresas deben buscar aliados que puedan acompañarlas en este proceso y aprender a gestionar la incertidumbre como una oportunidad a largo plazo.

“Puede haber mucha incertidumbre para las empresas, pero si sabemos gestionarla podemos convertirla en una oportunidad que podemos aprovechar a nuestro favor a largo plazo”, señaló Lingow.

La directiva destacó que AMCHAM ha trabajado de manera constante en la incidencia ante los gobiernos de México y Estados Unidos, obteniendo resultados positivos para las empresas que cruzan la frontera.

“Nuestra misión es que los negocios puedan estar en cumplimiento y tengan la mejor experiencia posible a través de la frontera”, agregó.

Aunque la inspección aduanera se ha vuelto más exhaustiva debido a las políticas estadounidenses, Lingow aseguró que el flujo de mercancías no se ha deteriorado. Además, la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría generar beneficios adicionales para el comercio y la economía mexicana.

La directora regional también reconoció el papel de liderazgo de México en estas negociaciones, destacando la audacia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la relación con Estados Unidos y la actuación sobresaliente del país frente a otros socios comerciales.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

