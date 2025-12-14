Suman 5 muertes por atropellamientos de transporte urbano y carros de sitio, en Saltillo
El incremento de unidades del transporte urbano y la alta afluencia peatonal han convertido al centro en una de las zonas con mayor riesgo para peatones y ciclistas
Tras una revisión de los reportes de seguridad y movilidad, se ha identificado que la región de Saltillo y Ramos Arizpe concentra la mayoría de los percances viales graves contra peatones y ciclistas, con un total de 12 incidentes registrados en el lapso de tres meses.
Estos atropellamientos y colisiones graves han resultado en cinco muertes y lesionados que requirieron atención hospitalaria o quedaron bajo resguardo policial. El centro de Saltillo se destaca como uno de los puntos con mayor número de incidentes que involucran al transporte urbano.
TE PUEDE INTERESAR: Quedan atrapados padre e hija tras volcadura por choque frontal al sur de Saltillo
VÍCTIMAS MORTALES
Entre los casos de lesiones más relevantes se encuentran hechos registrados en el mes de diciembre. Una mujer de 59 años, Yolanda, y su nieto de 4 años, Jorge Ángel, resultaron heridos en el centro de Saltillo al ser golpeados o empujados por un vehículo de alquiler mientras cruzaban la calle De La Fuente. La mujer fue trasladada al Hospital del ISSSTE.
En el mes de octubre, un camión de la ruta 17 embistió a Leticia Lucio Esquivel, de 59 años, en el cruce de Pérez Treviño y Xicoténcatl, también en el centro de Saltillo. La víctima fue reportada estable y el conductor quedó detenido.
Ese mismo mes, la señora Josefa, de 38 años, sufrió una lesión en la cabeza y fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, luego de ser atropellada por un Nissan Sentra mientras descendía de un camión urbano desde el carril izquierdo en el bulevar Isidro López Zertuche.
Los reportes documentan al menos diez accidentes en octubre donde vehículos arrastraron o impactaron a peatones, ciclistas o personas que descendían del transporte público.
Ejemplo de ello fue el señor Rafael, de 56 años, quien en el mes de octubre fue arrastrado varios metros por un camión de la ruta 13A en el centro de Saltillo al intentar subir por la parte trasera de la unidad.
En el mes de septiembre, Claudia, de 55 años, resultó lesionada en los pies por una llanta que se desprendió de un camión de la ruta 17 mientras esperaba el transporte urbano en el bulevar Manuel W. González.
TE PUEDE INTERESAR: Ante alza de caries en niños, en Saltillo ofrecen atención odontopediátrica a bajo costo
Asimismo, un adulto mayor de 78 años, Lino Palomo Martínez, fue golpeado en la cabeza por el retrovisor de un camión de ruta urbana en la calle Manuel Pérez Treviño, en el centro de Saltillo, requiriendo sutura.
Es importante mencionar que son los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre cuando se registra mayor movilidad en el centro de la ciudad; por ello, los accidentes se han incrementado.