Suman 5 muertes por atropellamientos de transporte urbano y carros de sitio, en Saltillo

Lucía Pérez Paz
El incremento de unidades del transporte urbano y la alta afluencia peatonal han convertido al centro en una de las zonas con mayor riesgo para peatones y ciclistas

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
Tras una revisión de los reportes de seguridad y movilidad, se ha identificado que la región de Saltillo y Ramos Arizpe concentra la mayoría de los percances viales graves contra peatones y ciclistas, con un total de 12 incidentes registrados en el lapso de tres meses.

Estos atropellamientos y colisiones graves han resultado en cinco muertes y lesionados que requirieron atención hospitalaria o quedaron bajo resguardo policial. El centro de Saltillo se destaca como uno de los puntos con mayor número de incidentes que involucran al transporte urbano.

VÍCTIMAS MORTALES

Entre los casos de lesiones más relevantes se encuentran hechos registrados en el mes de diciembre. Una mujer de 59 años, Yolanda, y su nieto de 4 años, Jorge Ángel, resultaron heridos en el centro de Saltillo al ser golpeados o empujados por un vehículo de alquiler mientras cruzaban la calle De La Fuente. La mujer fue trasladada al Hospital del ISSSTE.

$!Una mujer de 59 años y su nieto de 4 resultaron lesionados tras ser impactados por un vehículo de alquiler mientras cruzaban la calle De La Fuente; ambos recibieron atención médica.
Una mujer de 59 años y su nieto de 4 resultaron lesionados tras ser impactados por un vehículo de alquiler mientras cruzaban la calle De La Fuente; ambos recibieron atención médica.

En el mes de octubre, un camión de la ruta 17 embistió a Leticia Lucio Esquivel, de 59 años, en el cruce de Pérez Treviño y Xicoténcatl, también en el centro de Saltillo. La víctima fue reportada estable y el conductor quedó detenido.

$!Una mujer de 59 años fue atropellada por un camión de la ruta 17 en pleno centro de Saltillo; el conductor fue detenido tras el percance.
Una mujer de 59 años fue atropellada por un camión de la ruta 17 en pleno centro de Saltillo; el conductor fue detenido tras el percance.

Ese mismo mes, la señora Josefa, de 38 años, sufrió una lesión en la cabeza y fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, luego de ser atropellada por un Nissan Sentra mientras descendía de un camión urbano desde el carril izquierdo en el bulevar Isidro López Zertuche.

$!Una mujer de 59 años fue atropellada por un camión de la ruta 17 en pleno centro de Saltillo; el conductor fue detenido tras el percance.
Una mujer de 59 años fue atropellada por un camión de la ruta 17 en pleno centro de Saltillo; el conductor fue detenido tras el percance.

Los reportes documentan al menos diez accidentes en octubre donde vehículos arrastraron o impactaron a peatones, ciclistas o personas que descendían del transporte público.

Ejemplo de ello fue el señor Rafael, de 56 años, quien en el mes de octubre fue arrastrado varios metros por un camión de la ruta 13A en el centro de Saltillo al intentar subir por la parte trasera de la unidad.

$!Un hombre de 56 años fue arrastrado varios metros por un camión de la ruta 13A al intentar abordar la unidad por la parte trasera.
Un hombre de 56 años fue arrastrado varios metros por un camión de la ruta 13A al intentar abordar la unidad por la parte trasera.

En el mes de septiembre, Claudia, de 55 años, resultó lesionada en los pies por una llanta que se desprendió de un camión de la ruta 17 mientras esperaba el transporte urbano en el bulevar Manuel W. González.

$!Una mujer de 55 años resultó lesionada en los pies luego de que una llanta se desprendiera de un camión de la ruta 17 mientras esperaba el transporte urbano.
Una mujer de 55 años resultó lesionada en los pies luego de que una llanta se desprendiera de un camión de la ruta 17 mientras esperaba el transporte urbano.

Asimismo, un adulto mayor de 78 años, Lino Palomo Martínez, fue golpeado en la cabeza por el retrovisor de un camión de ruta urbana en la calle Manuel Pérez Treviño, en el centro de Saltillo, requiriendo sutura.

$!Un adulto mayor de 78 años fue golpeado en la cabeza por el retrovisor de un camión de transporte urbano, lo que requirió atención médica y sutura.
Un adulto mayor de 78 años fue golpeado en la cabeza por el retrovisor de un camión de transporte urbano, lo que requirió atención médica y sutura.

Es importante mencionar que son los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre cuando se registra mayor movilidad en el centro de la ciudad; por ello, los accidentes se han incrementado.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

