Suman 5 muertes por atropellamientos de transporte urbano y carros de sitio, en Saltillo

Tras una revisión de los reportes de seguridad y movilidad, se ha identificado que la región de Saltillo y Ramos Arizpe concentra la mayoría de los percances viales graves contra peatones y ciclistas, con un total de 12 incidentes registrados en el lapso de tres meses.

Estos atropellamientos y colisiones graves han resultado en cinco muertes y lesionados que requirieron atención hospitalaria o quedaron bajo resguardo policial. El centro de Saltillo se destaca como uno de los puntos con mayor número de incidentes que involucran al transporte urbano.

VÍCTIMAS MORTALES

Entre los casos de lesiones más relevantes se encuentran hechos registrados en el mes de diciembre. Una mujer de 59 años, Yolanda, y su nieto de 4 años, Jorge Ángel, resultaron heridos en el centro de Saltillo al ser golpeados o empujados por un vehículo de alquiler mientras cruzaban la calle De La Fuente. La mujer fue trasladada al Hospital del ISSSTE.