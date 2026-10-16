TecNM Campus Saltillo prepara carrera de Inteligencia Artificial; proyectan apertura para 2027

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    TecNM Campus Saltillo prepara carrera de Inteligencia Artificial; proyectan apertura para 2027
    El TecNM Campus Saltillo proyecta impartir las carreras de Inteligencia Artificial y de Semiconductores. CORTESÍA

La nueva ingeniería podría comenzar en el próximo año, con una capacidad estimada de más de 150 estudiantes por semestre

El Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo se encuentra preparando la próxima apertura de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, un nuevo programa académico que podría iniciar en 2027 y para el que se proyecta la construcción de un laboratorio especializado.

Jonam Leonel Sánchez Cuevas, jefe de Proyectos de Investigación, explicó que la planeación de la carrera comenzó hace aproximadamente dos años, cuando participó junto con académicos de otras instituciones del Tecnológico Nacional de México en el diseño del programa.

UAdeC abre registro para la Maestría en Ciencias en Biotecnología

La ingeniería incluirá matemáticas, estadística, programación y entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial, con aplicaciones orientadas al análisis de datos y las predicciones. Como ejemplo, Sánchez Cuevas explicó su aplicación al mantenimiento predictivo de maquinaria, mediante sensores que permiten anticipar posibles fallas y programar reparaciones antes de que ocurran.

El programa tendría una duración de nueve semestres, es decir, alrededor de 4 años, y se contempla recibir a más de 150 estudiantes por semestre, aunque la capacidad deberá ajustarse a la planeación definitiva.

El jefe de proyectos agregó que el campo laboral de los egresados abarcaría sectores como el automotriz y el desarrollo de sistemas computacionales, donde la Inteligencia Artificial permite procesar información, automatizar tareas y anticipar comportamientos.

La directora del Tecnológico, Ania Sánchez Ruiz, recordó que la institución ya cuenta con una especialidad en esta área, pero busca avanzar hacia una carrera completa, cuya apertura se había adelantado desde hace algunos años. Indicó que la apertura dependerá de la disponibilidad de infraestructura, equipamiento y personal académico.

Abre Tecnológico de Saltillo consultorio dental para su comunidad

En ese sentido, explicó que el Tecnológico solicitó a principios de año recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para un laboratorio de Inteligencia Artificial. Aunque ya existen conversaciones con proveedores para revisar las necesidades del espacio, la inversión y la disponibilidad de recursos todavía están en proceso de definición.

Sánchez Ruiz señaló que la institución también analiza la posibilidad de incorporar una carrera relacionada con semiconductores, aunque ambas propuestas requieren planeación y recursos para garantizar que puedan operar adecuadamente.

En cuanto a la preparación docente, la directora sostuvo que el plantel cuenta con profesores capacitados para impartir las materias, pero consideró necesario revisar los requerimientos de cada área antes de establecer una fecha definitiva de apertura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Ia
estudiantes

Organizaciones


Tec De Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Inmediatamente

Inmediatamente
true

POLITICÓN: Rodeo Saltillo pone a Manolo Jiménez en los reflectores nacionales

true

AHMSA: Critican que Gobierno federal se dejó engañar por CIESA
Así lució la espectacular entrada de la nueva Expo Coahuila durante la noche inaugural del Rodeo Saltillo 2026, un recinto que promete ser el epicentro de la fiesta vaquera y que hoy viernes 16 de octubre continúa con su cartelera de actividades.

Rodeo Saltillo 2026: Arranca con gran ambiente la fiesta ‘cowboy’; hoy continúa con Julión Álvarez
El retiro del vehículo se realizó hacia una zona de circulación permitida, de acuerdo con las autoridades.

Saltillo: Evacuan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de zona centro
A poco más de cuatro meses de su realización, más de mil 800 atletas ya han asegurado su participación. FOTOS: SANDRA GÓMEZ

Ponen en marcha el cronómetro para el Maratón Lala 2027

Pam Bondi, Lori Chavez-DeRemer y Kristi Noem estuvieron en una reunión de gabinete con el presidente Trump en enero. Todas habían dejado el gobierno para mayo.

Trump despide poco a poco a las mujeres de su gabinete
Ucrania también utiliza la red de satélites estadounidense para guiar los ataques con drones de largo alcance en Rusia.

Se está restableciendo el acceso de Ucrania al sistema Starshield, pero no fue Trump quien ordenó su restricción