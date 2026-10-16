TecNM Campus Saltillo prepara carrera de Inteligencia Artificial; proyectan apertura para 2027

El Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo se encuentra preparando la próxima apertura de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, un nuevo programa académico que podría iniciar en 2027 y para el que se proyecta la construcción de un laboratorio especializado. Jonam Leonel Sánchez Cuevas, jefe de Proyectos de Investigación, explicó que la planeación de la carrera comenzó hace aproximadamente dos años, cuando participó junto con académicos de otras instituciones del Tecnológico Nacional de México en el diseño del programa.

La ingeniería incluirá matemáticas, estadística, programación y entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial, con aplicaciones orientadas al análisis de datos y las predicciones. Como ejemplo, Sánchez Cuevas explicó su aplicación al mantenimiento predictivo de maquinaria, mediante sensores que permiten anticipar posibles fallas y programar reparaciones antes de que ocurran. El programa tendría una duración de nueve semestres, es decir, alrededor de 4 años, y se contempla recibir a más de 150 estudiantes por semestre, aunque la capacidad deberá ajustarse a la planeación definitiva. El jefe de proyectos agregó que el campo laboral de los egresados abarcaría sectores como el automotriz y el desarrollo de sistemas computacionales, donde la Inteligencia Artificial permite procesar información, automatizar tareas y anticipar comportamientos. La directora del Tecnológico, Ania Sánchez Ruiz, recordó que la institución ya cuenta con una especialidad en esta área, pero busca avanzar hacia una carrera completa, cuya apertura se había adelantado desde hace algunos años. Indicó que la apertura dependerá de la disponibilidad de infraestructura, equipamiento y personal académico.

En ese sentido, explicó que el Tecnológico solicitó a principios de año recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para un laboratorio de Inteligencia Artificial. Aunque ya existen conversaciones con proveedores para revisar las necesidades del espacio, la inversión y la disponibilidad de recursos todavía están en proceso de definición. Sánchez Ruiz señaló que la institución también analiza la posibilidad de incorporar una carrera relacionada con semiconductores, aunque ambas propuestas requieren planeación y recursos para garantizar que puedan operar adecuadamente. En cuanto a la preparación docente, la directora sostuvo que el plantel cuenta con profesores capacitados para impartir las materias, pero consideró necesario revisar los requerimientos de cada área antes de establecer una fecha definitiva de apertura.