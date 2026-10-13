Torta de barbacoa, el platillo favorito de los coahuilenses en DiDi Food

Mientras la pizza domina los pedidos de comida a domicilio en la mayor parte de México, en Coahuila el antojo tiene sabor norteño: la torta de barbacoa encabeza las preferencias de los consumidores, de acuerdo con el estudio Así sabe Mmméxico, elaborado por DiDi Food en colaboración con la agencia de tendencias Trendo. El informe analiza los hábitos de consumo de alimentos en el país mediante datos de pedidos registrados en la plataforma y tendencias de búsqueda de comida en internet. Sus resultados muestran diferencias entre estados y generaciones, además de identificar los platillos que concentran la demanda en cada región.

En Coahuila, la preferencia por la torta de barbacoa destaca por su arraigo en la gastronomía regional, particularmente en la Comarca Lagunera y el sureste del estado. Preparada con carne de res suave y jugosa, servida en pan francés o bolillo, este alimento forma parte de la oferta cotidiana de lonches y antojitos que caracteriza a distintas ciudades coahuilenses. La preparación puede incluir cebolla, cilantro, limón y salsas, con variaciones según la localidad y el establecimiento. Aunque existen distintas formas de elaborarla, la combinación de pan y carne de barbacoa distingue a este platillo entre las opciones disponibles para pedir a domicilio. La preferencia coahuilense contrasta con la tendencia nacional. Según el estudio, la pizza es el alimento más solicitado a través de DiDi Food en México y ocupa el primer lugar en 24 de las 32 entidades federativas. Detrás aparecen la comida mexicana y los antojitos, seguidos por las hamburguesas, el pollo y las alitas, mientras que los tacos se ubican en la cuarta posición. Sin embargo, las preferencias cambian de acuerdo con la región. Coahuila comparte con Tamaulipas, Chihuahua y Quintana Roo una marcada demanda de pizza, mientras que Sinaloa, Durango, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México destacan por sus pedidos de comida mexicana y antojitos. Las hamburguesas, el pollo y las alitas ocupan el tercer sitio nacional, aunque en Guerrero encabezan las preferencias por encima de la pizza y la comida mexicana. En tanto, los tacos figuran entre las opciones más solicitadas en Chiapas, Tabasco, Colima, Tlaxcala y Michoacán. El estudio también identifica gustos particulares en otras categorías. El sushi y la comida asiática tienen mayor presencia en las preferencias de consumidores de la Ciudad de México, Jalisco, Baja California y Sonora.

El café, por su parte, destaca entre los pedidos de Sinaloa, Sonora, Baja California, Guerrero y Coahuila, lo que coloca al estado también entre las entidades donde esta bebida tiene una demanda relevante en la plataforma. Las tortas, en otras variantes, sobresalen en Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y Tabasco. Las preferencias identificadas en el estudio corresponden a un mercado de entrega de alimentos que mantiene una amplia presencia en el país. DiDi Food reportó más de 65 mil restaurantes activos y alrededor de 130 millones de pedidos completados durante 2025. Más de 65 por ciento de los establecimientos registrados en la plataforma son pequeñas y medianas empresas (PyMEs), de acuerdo con los datos proporcionados por la compañía. Esta participación refleja el peso de los negocios locales en la oferta de alimentos disponible para los consumidores. El crecimiento de los servicios de entrega también permite observar cambios en la manera de acceder a la comida preparada. Como referencia de la evolución del sector, el estudio señala que en 1950 la Ciudad de México contaba con unos 15 mil locales de comida, mientras que actualmente 22 mil restaurantes de la capital están disponibles en la plataforma. Con estos datos, Así sabe Mmméxico presenta un panorama de los gustos gastronómicos del país y sus diferencias regionales. En el caso de Coahuila, el resultado coloca a la torta de barbacoa como protagonista de los pedidos locales, frente al predominio nacional de la pizza. Así, aunque las preferencias varían entre entidades, los pedidos a domicilio ofrecen una ventana para observar qué alimentos buscan los consumidores y cómo los antojos regionales conviven con opciones de alcance nacional.

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