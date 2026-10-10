¿Cómo comemos los mexicanos? Los antojitos favoritos de cada estado y la comida extranjera más pedida por DiDi Food

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    ¿Cómo comemos los mexicanos? Los antojitos favoritos de cada estado y la comida extranjera más pedida por DiDi Food
    CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2026.- Verbena popular en la Alameda Central durante los festejos por el 15 de septiembre, donde familias y visitantes se reúnen para disfrutar del ambiente previo a la celebración del Grito de Independencia en el Centro Histórico de la Ciudad de México. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM Estrella Josento
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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Un informe de DiDi Food y Trendo revela los hábitos gastronómicos del país, los platillos más pedidos y las preferencias de cada estado.

La comida a domicilio se transformó en parte de la rutina diaria en México. El informe Archivo: Así sabe Mmméxico, elaborado por DiDi Food en alianza con la agencia Trendo.mx, muestra que la plataforma alcanzó 130 millones de pedidos entregados a nivel nacional.

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El estudio analiza la evolución del consumo culinario en el país y confirma que la prisa, las viviendas más pequeñas y el deseo de consentir el paladar han impulsado el uso de aplicaciones de entrega.

MENOS TIEMPO EN LA COCINA Y MÁS ANTOJOS A DOMICILIO

Los mexicanos dedican menos tiempo a preparar alimentos en casa. En los últimos diez años, el tiempo dedicado a cocinar pasó de 19.2 horas semanales en 2014 a 17.7 horas en 2024. Esta reducción equivale a casi hora y media menos entre trastes y estufas cada semana.

De acuerdo con el análisis cultural de Hofstede Insights incluido en el reporte, México ocupa el primer lugar mundial en indulgencia con 97 puntos sobre 100. Esto significa que las decisiones al comer responden principalmente al deseo de recibir un antojito o darse un gusto.

PIZZA DOMINA EL MERCADO Y EL SUSHI SE MEXICANIZA

La pizza es el platillo más pedido en todo México. A pesar de la riqueza culinaria nacional, esta opción de origen italiano encabeza las preferencias por su facilidad para compartir en grupo o pedir de forma individual.

Los antojitos mexicanos ocupan el segundo lugar de preferencia. Tacos, tortas y gorditas se mantienen como la base de la alimentación rápida en las calles y en la aplicación.

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EL SUSHI ADAPTADO AL MEXICANO ES OTRO GRAN PROTAGONISTA

El platillo japonés cupa el 6° lugar nacional de alimentos más solicitados y suma más de 5.5 millones de pedidos en un sólo año. La versión mexicana del sushi, popularizada en Sinaloa, incluye ingredientes como carne asada, empanizado, queso crema y aderezos dulces.

¿CUÁL ES LA COMIDA INTERNACIONAL FAVORITA EN INTERNET?

La comida china lidera las búsquedas de recetas e información en México. Es la opción extranjera más consultada en internet por su abundancia, rapidez y precio accesible.

EL SABOR PREFERIDO POR CADA GENERACIÓN

Generación Z (18 a 24 años): Muestra preferencia por la comida asiática, con 43% de interés en comida china, 42% en coreana y 41% en japonesa.

Millennials (35 a 44 años): Prefieren la cocina italiana con un 40%.

Generación X (45 a 54 años): Buscan con mayor frecuencia gastronomía española con un 31%.

¿CUÁL ES EL ANTOJITO PREFERIDO DE CADA ESTADO DEL PAÍS?

Cada entidad del país mantiene un platillo icónico que define su consumo local. El informe identificó el antojo más representativo en las 32 entidades federativas:

Aguascalientes: Gorditas chiquiadas

Baja California: Taco de pescado

Baja California Sur: Barbacoa de res

Campeche: Papadzules

Chiapas: Tamal de chipilín

Chihuahua: Taco de nata

Ciudad de México: Tacos al pastor

Coahuila: Lonche de barbacoa

Colima: Sopecitos

Durango: Tacos laguneros

Estado de México: Pambazo

Guanajuato: Enchiladas mineras

Guerrero: Pozole verde

Hidalgo: Barbacoa

Jalisco: Torta ahogada

Michoacán: Carnitas

Morelos: Cecina

Nayarit: Pescado zarandeado

Nuevo León: Tacos al vapor

Oaxaca: Tlayudas

Puebla: Cemitas

Querétaro: Enchiladas queretanas

Quintana Roo: Panuchos

San Luis Potosí: Enchiladas potosinas

Sinaloa: Taco de deshebrada

Sonora: Burritos

Tabasco: Empanadas de pibiqueso

Tamaulipas: Carne tampiqueña

Tlaxcala: Tlacoyos

Veracruz: Pellizcadas

Yucatán: Cochinita pibil

Zacatecas: Tostada jerezana

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EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA LOCAL

El servicio a domicilio respalda el crecimiento de los pequeños comercios. DiDi Food cuenta con 65 mil restaurantes afiliados en el país, de los cuales el 65% son pequeñas y medianas empresas.

El registro en plataformas digitales incrementa las ventas locales. Un 80% de los negocios que se sumaron a la aplicación registraron aumentos de hasta 49% en sus ventas, y uno de cada cuatro comercios contrató más personal para atender la demanda.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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