¿Cómo comemos los mexicanos? Los antojitos favoritos de cada estado y la comida extranjera más pedida por DiDi Food
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Un informe de DiDi Food y Trendo revela los hábitos gastronómicos del país, los platillos más pedidos y las preferencias de cada estado.
La comida a domicilio se transformó en parte de la rutina diaria en México. El informe ”Archivo: Así sabe Mmméxico”, elaborado por DiDi Food en alianza con la agencia Trendo.mx, muestra que la plataforma alcanzó 130 millones de pedidos entregados a nivel nacional.
El estudio analiza la evolución del consumo culinario en el país y confirma que la prisa, las viviendas más pequeñas y el deseo de consentir el paladar han impulsado el uso de aplicaciones de entrega.
MENOS TIEMPO EN LA COCINA Y MÁS ANTOJOS A DOMICILIO
Los mexicanos dedican menos tiempo a preparar alimentos en casa. En los últimos diez años, el tiempo dedicado a cocinar pasó de 19.2 horas semanales en 2014 a 17.7 horas en 2024. Esta reducción equivale a casi hora y media menos entre trastes y estufas cada semana.
De acuerdo con el análisis cultural de Hofstede Insights incluido en el reporte, México ocupa el primer lugar mundial en indulgencia con 97 puntos sobre 100. Esto significa que las decisiones al comer responden principalmente al deseo de recibir un antojito o darse un gusto.
PIZZA DOMINA EL MERCADO Y EL SUSHI SE MEXICANIZA
La pizza es el platillo más pedido en todo México. A pesar de la riqueza culinaria nacional, esta opción de origen italiano encabeza las preferencias por su facilidad para compartir en grupo o pedir de forma individual.
Los antojitos mexicanos ocupan el segundo lugar de preferencia. Tacos, tortas y gorditas se mantienen como la base de la alimentación rápida en las calles y en la aplicación.
EL SUSHI ADAPTADO AL MEXICANO ES OTRO GRAN PROTAGONISTA
El platillo japonés cupa el 6° lugar nacional de alimentos más solicitados y suma más de 5.5 millones de pedidos en un sólo año. La versión mexicana del sushi, popularizada en Sinaloa, incluye ingredientes como carne asada, empanizado, queso crema y aderezos dulces.
¿CUÁL ES LA COMIDA INTERNACIONAL FAVORITA EN INTERNET?
La comida china lidera las búsquedas de recetas e información en México. Es la opción extranjera más consultada en internet por su abundancia, rapidez y precio accesible.
EL SABOR PREFERIDO POR CADA GENERACIÓN
Generación Z (18 a 24 años): Muestra preferencia por la comida asiática, con 43% de interés en comida china, 42% en coreana y 41% en japonesa.
Millennials (35 a 44 años): Prefieren la cocina italiana con un 40%.
Generación X (45 a 54 años): Buscan con mayor frecuencia gastronomía española con un 31%.
¿CUÁL ES EL ANTOJITO PREFERIDO DE CADA ESTADO DEL PAÍS?
Cada entidad del país mantiene un platillo icónico que define su consumo local. El informe identificó el antojo más representativo en las 32 entidades federativas:
Aguascalientes: Gorditas chiquiadas
Baja California: Taco de pescado
Baja California Sur: Barbacoa de res
Campeche: Papadzules
Chiapas: Tamal de chipilín
Chihuahua: Taco de nata
Ciudad de México: Tacos al pastor
Coahuila: Lonche de barbacoa
Colima: Sopecitos
Durango: Tacos laguneros
Estado de México: Pambazo
Guanajuato: Enchiladas mineras
Guerrero: Pozole verde
Hidalgo: Barbacoa
Jalisco: Torta ahogada
Michoacán: Carnitas
Morelos: Cecina
Nayarit: Pescado zarandeado
Nuevo León: Tacos al vapor
Oaxaca: Tlayudas
Puebla: Cemitas
Querétaro: Enchiladas queretanas
Quintana Roo: Panuchos
San Luis Potosí: Enchiladas potosinas
Sinaloa: Taco de deshebrada
Sonora: Burritos
Tabasco: Empanadas de pibiqueso
Tamaulipas: Carne tampiqueña
Tlaxcala: Tlacoyos
Veracruz: Pellizcadas
Yucatán: Cochinita pibil
Zacatecas: Tostada jerezana
EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA LOCAL
El servicio a domicilio respalda el crecimiento de los pequeños comercios. DiDi Food cuenta con 65 mil restaurantes afiliados en el país, de los cuales el 65% son pequeñas y medianas empresas.
El registro en plataformas digitales incrementa las ventas locales. Un 80% de los negocios que se sumaron a la aplicación registraron aumentos de hasta 49% en sus ventas, y uno de cada cuatro comercios contrató más personal para atender la demanda.