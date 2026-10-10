¿Cómo comemos los mexicanos? Los antojitos favoritos de cada estado y la comida extranjera más pedida por DiDi Food

La comida a domicilio se transformó en parte de la rutina diaria en México. El informe ” Archivo: Así sabe Mmméxico ” , elaborado por DiDi Food en alianza con la agencia Trendo.mx, muestra que la plataforma alcanzó 130 millones de pedidos entregados a nivel nacional.

El estudio analiza la evolución del consumo culinario en el país y confirma que la prisa, las viviendas más pequeñas y el deseo de consentir el paladar han impulsado el uso de aplicaciones de entrega.

MENOS TIEMPO EN LA COCINA Y MÁS ANTOJOS A DOMICILIO

Los mexicanos dedican menos tiempo a preparar alimentos en casa. En los últimos diez años, el tiempo dedicado a cocinar pasó de 19.2 horas semanales en 2014 a 17.7 horas en 2024. Esta reducción equivale a casi hora y media menos entre trastes y estufas cada semana.

De acuerdo con el análisis cultural de Hofstede Insights incluido en el reporte, México ocupa el primer lugar mundial en indulgencia con 97 puntos sobre 100. Esto significa que las decisiones al comer responden principalmente al deseo de recibir un antojito o darse un gusto.

PIZZA DOMINA EL MERCADO Y EL SUSHI SE MEXICANIZA

La pizza es el platillo más pedido en todo México. A pesar de la riqueza culinaria nacional, esta opción de origen italiano encabeza las preferencias por su facilidad para compartir en grupo o pedir de forma individual.

Los antojitos mexicanos ocupan el segundo lugar de preferencia. Tacos, tortas y gorditas se mantienen como la base de la alimentación rápida en las calles y en la aplicación.