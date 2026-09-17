Trabajadores de empresa coreana en Arteaga denuncian en redes sociales presuntos malos tratos y presión laboral

ARTEAGA, COAH.- Un video filtrado desde el interior de la planta de una empresa coreana, ubicada en el Server Industrial Park de Arteaga, exhibe un episodio de tensión entre mandos de origen surcoreano y trabajadores mexicanos, material que empleados utilizan para denunciar presuntos malos tratos, despotismo y presión laboral dentro de la empresa dedicada a la fabricación de autopartes y sistemas para el sector automotriz. El audio original de la grabación está en idioma coreano y las expresiones fueron traducidas al español para identificar el contenido del intercambio. En las imágenes se observa a un jefe de origen asiático confrontando verbalmente a otro mando de la misma nacionalidad, quien aparenta desempeñarse como supervisor, mientras frente a ellos se encuentran operadores mexicanos realizando sus actividades.

El episodio ocurre en medio del ruido de maquinaria y la actividad propia de la planta. El primero de los mandos eleva la voz y expresa su molestia ante la situación. De acuerdo con la traducción proporcionada del audio, se escucha: “¡Oye, me muero! ¡Oye, esto también es muy difícil para nosotros, carajo!”. El supervisor responde que se hará cargo de la situación y ordena que se lleve aquello a lo que hace referencia. La traducción del diálogo señala: “¡Yo me encargaré de todo, así que llévatelo! ¡Yo lo haré por ti!”. Después insiste en que se trata de un asunto que lleva meses intentando resolver: “¡Llevamos meses intentándolo... llévatelo!”. Posteriormente, la escena se desplaza hacia el área donde se encuentran los operadores mexicanos. El mando de mayor jerarquía comienza a emitir instrucciones de manera enérgica, con llamados de atención y gritos dirigidos a quienes participan en la operación, en apariencia operadores mexicanos locales. Mientras continúa la actividad industrial, el jefe repite varias veces una orden para detener una acción determinada. La traducción del audio refiere expresiones equivalentes a: “¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Corta, corta!”. Instantes después, vuelve a elevar la voz hasta dar por terminada la situación: “¡Oye, ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo, ahora ya estuvo!”, le ordena con voz tajante y enérgica a un operador.

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Los trabajadores que difundieron la grabación sostienen que el episodio forma parte de un ambiente laboral que califican como de presión, malos tratos y actitudes autoritarias por parte de algunos superiores. El video fue publicado en redes sociales precisamente como una forma de hacer públicos estos señalamientos y solicitar que se revise la situación que, aseguran, enfrentan dentro de la planta.

La grabación documenta un episodio concreto de tensión, gritos e instrucciones bruscas, pero por sí misma no permite establecer que exista una conducta sistemática de hostigamiento laboral. Para determinarlo serían necesarios testimonios adicionales, antecedentes y, en su caso, una investigación de las autoridades laborales competentes.