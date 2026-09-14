Tras éxito del tiro con arco, buscan traer más eventos nacionales e internacionales a Saltillo

Luego de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Saltillo, autoridades estatales y municipales buscarán aprovechar el resultado del evento para atraer nuevas competencias deportivas de talla nacional e internacional a la capital de Coahuila. El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la asistencia registrada durante las finales del sábado y domingo, donde participaron algunos de los mejores arqueros del mundo.

“Vinieron los mejores 32 arqueros y estuvo muy emocionante. Hubo cupo lleno, miles de personas lo disfrutaron”, señaló. Jiménez Salinas consideró que este tipo de actividades forman parte de una estrategia para mantener en Coahuila eventos deportivos, turísticos y recreativos de gran convocatoria. Además, adelantó que ya envió un mensaje al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, para plantear que Coahuila pueda recibir más competencias. “Estamos abiertos para seguir impulsando grandes eventos nacionales e internacionales”, afirmó. ROMMEL PACHECO BUSCARÍA REUNIRSE CON AUTORIDADES Por separado, el alcalde Javier Díaz González informó que mantuvo comunicación con Pacheco durante el fin de semana y que el titular de la CONADE manifestó interés en visitar Saltillo. “Estuve mensajeando con Rommel Pacheco. Él está en Italia ahorita y me pidió buscar venir a Saltillo para tener una reunión con el Gobernador”, explicó. Díaz González agregó que ya informó de la comunicación a Manolo Jiménez para posteriormente coordinar la visita y continuar proyectando a Saltillo como sede de competencias.

El Alcalde calificó como un éxito la Final de la Copa del Mundo y aseguró que representantes de la Federación Internacional destacaron la organización, logística y respuesta del público. “La gente de la Federación Internacional el día de ayer me agarraron y me dijeron que por mucho ha sido la mejor Copa del Mundo que han tenido”, afirmó. También destacó que las gradas permanecieron llenas y relató que tuvo oportunidad de conversar con medallistas de Turquía y Alemania de la modalidad recurvo femenil, quienes, aseguró, se mostraron agradecidas por el recibimiento y el apoyo del público. Para Díaz González, el resultado demuestra que Saltillo cuenta con capacidad para recibir nuevas competencias. “Saltillo está listo para este y otro tipo de eventos”, afirmó. Tanto el Gobierno estatal como el Municipio señalaron que buscarán que la experiencia de la competencia internacional sirva para continuar atrayendo eventos que permitan a los saltillenses presenciar competencias de alto nivel y, al mismo tiempo, abrir espacios para atletas nacionales.