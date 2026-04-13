Tren Saltillo-Monterrey: Difieren oootra vez fallo de licitación para estaciones

A través de un comunicado oficial, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTPI) informó un nuevo diferimiento del fallo de la licitación para construir las estaciones del tren Saltillo-Nuevo Laredo. El fallo estaba programado para este lunes por la tarde y se reprogramó para este miércoles 15 de abril a las 18:00 horas.

Esta es la segunda vez que se emite la licitación luego de que se lanzó por primera vez en noviembre del año pasado y se declaró desierta en febrero. Aquel proceso también pasó por un proceso de diferimiento luego de que originalmente el fallo estaba programado para finales del mes de enero. El diferimiento de este lunes se efectuó “en virtud de que la convocante requiere de mayor tiempo para efectuar el análisis detallado de las propuestas recibidas”.

A principios de abril, VANGUARDIA publicó que durante marzo comenzó el nuevo proceso licitatorio, en el que cinco conglomerados de empresas se apuntaron para construir las estaciones. El proceso contempla tres paraderos, Derramadero, Ramos Arizpe y García, así como una estación más grande que se ubicará en el Centro de Saltillo. Esta licitación también contempla la reubicación de la antigua estación del tren de pasajeros que se ubica en el ejido de La Encantada.

Aunque no lo intentaron en la primera licitación, esta vez se registró como el Grupo 1 el conglomerado conformado por: Calzada Construcciones, S.A. de C.V., Proveedora de Materiales del Norte, S.A., Construcciones y Dragados del Sureste, S.A. de C.V., Rubau México, S. de R.L. de C.V. y Construcciones y Maquinaria SEF, S.A. de C.V., con una propuesta de 2 mil 819 millones 287 mil 751.45 pesos. Repitió el Grupo II formado por: Comsa Infraestructuras, S.A. de C.V., Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Comsa, S.A. y Vise, S.A. de C.V. con 2 mil 890 millones 971 mil 095.04.

También volvió a proponer el Grupo III formado por: Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V., Obrascon Huarte Lain, S.A. y Caabsa Constructora, S.A. de C.V., esta vez con 2 mil 877 millones 569 mil 678.19 pesos. El Grupo IV formado por: Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., AZVI, S.A. y Construcciones Urales, S.A. de C.V. también propuso por segunda ocasión, ahora por 2 mil 929 millones 294 mil 771.40 pesos.

El grupo V se integró de nuevo por: Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. de C.V., Proacon México, S.A. de C.V., Aldesa Construcciones, S.A., Coalvi, S.A., Construcciones Aldesem, S.A. de C.V., Aldesa Construcciones Polska Sp.Z.O.O., China Civil Engineering Construction Corporation y Sisttemex, S.A. de C.V. Esta fue la propuesta más alta, con 3 mil 475 millones 613 mil 265.92 pesos.

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