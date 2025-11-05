UAdeC promueve la música con la Semana Cultural Santa Cecilia 2025

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela Superior de Música (ESMUADEC), invita a la Semana Cultural Santa Cecilia 2025, que se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre en diversas sedes, incluyendo Ciudad Universitaria Campus Arteaga, el Centro Cultural Vito Alessio Robles, el Teatro de la Ciudad Fernando Soler y el Centro Cultural Radio Concierto.

En rueda de prensa, el director de la ESMUADEC, Juan Antonio Espiricueta, junto con autoridades culturales y académicas, destacaron que el evento es gratuito y abierto al público en general, y busca acercar la música y la educación musical a toda la comunidad.

Las actividades iniciarán el lunes 10 de noviembre a las 9:00 horas con la inauguración en el auditorio de la escuela, seguida de la ponencia “Del aprendizaje musical hacia una interpretación más estable” y del taller “La magia de enseñar música, estrategias didácticas para niños de 3 a 12 años”.

Por la tarde se realizará un Recital de Violín y la presentación del libro “Música litúrgica, iglesia y sociedad en la Nueva España” en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

El martes 11 se llevarán a cabo la ponencia “Claves para tener éxito en la clase de música”, talleres de enseñanza musical y Creatividad Sonora, así como el Concierto de Inefable Dúo.

El miércoles 12 destaca la ponencia online “Economusicopedagogía”, talleres de Música en Colores y un Curso Intensivo de Canto para Teatro, culminando con el Concierto de lo Clásico a lo Popular en el Teatro Fernando Soler.

El jueves 13 se realizarán ponencias, talleres y conciertos, incluyendo el Concierto “Diálogo entre instrumentos: voz, piano, violín y guitarra”. Finalmente, el viernes 14 se llevará a cabo la ponencia “Al son de una profesionalización de las artes”, actividades educativas, cortometrajes musicalizados, el recital de clausura de alumnos de canto y el Concierto Música del siglo XX y XXI en el Centro Cultural Radio Concierto.

Para más información, los interesados pueden visitar la página de Facebook Escuela Superior de Música UAdeC o comunicarse al (844) 689 10 93.