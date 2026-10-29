Umarells. El rol urbano que no sabíamos que necesitábamos.

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    Umarells. El rol urbano que no sabíamos que necesitábamos.
    Los umarells son personajes característicos de Bolonia, Italia, generalmente hombres mayores o jubilados que observan las obras de construccióN.

El entorno urbano y la vida comunitaria pueden contribuir al bienestar de los adultos mayores.

Cada ciudad en el mundo cuenta con personajes que, desde lo cotidiano y sin proponérselo, narran aspectos notables del entorno y de su gente. Un caso interesante es el que sucede en la ciudad italiana de Bolonia con los llamados umarells.

El término tiene su origen en el dialecto propio de la región. Es el diminutivo de omarello, resultando en algo que en español se puede traducir como “hombrecillo”. Así se identifica a hombres de edad avanzada -por lo genera jubilados- que, con las manos a la espalda, se detienen frente a alguna obra en construcción para observar a los trabajadores en plena labor.

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Estos personajes salieron de su virtual anonimato en 2005, gracias al escritor italiano Danilo Masotti, quien los popularizó al mencionarlos con humor en su obra. Fue tal el impacto que en 2021 el término fue incorporado oficialmente al Lo Zingarelli, uno de los más prestigiados diccionarios de la lengua italiana.

Una lectura simplista del personaje podría caracterizarlo como una mera curiosidad, propia de esta ciudad italiana. Sin embargo, si añadimos profundidad al análisis, su presencia en el entorno urbano revela algo bastante más complejo e interesante.

Tengamos en cuenta que, tanto en Italia como en varios países europeos, el envejecimiento poblacional es una situación creciente. La Comisión Europea reportó que al 1 de enero de 2025, el 22 por ciento de la población de la Unión Europea tenía 65 años o más. El aumento de la esperanza de vida derivado de mejores condiciones y acceso a servicios de salud, alimentación y cuidados, ha dado lugar a ello.

Pero lo anterior va acompañado de una serie de considerables retos para las personas adultas mayores, asociados a la dificultad de mantener una actividad productiva, el abandono familiar, la soledad, entre otros.

Es aquí precisamente donde el entorno juega un papel importante, por lo que ofrece la comunidad y el espacio que esta habita para amortiguar tales situaciones.

Los umarells forman un pequeño grupo que conversa y opina sobre la obra que observan. Y mientras se platica, se comenta, se critica, se crean nuevos lazos; el tiempo pasa sin la sensación de haberse diluido inútilmente; el día tomó sentido porque los umarells acudieron -en representación de la comunidad- a auditar el desarrollo de un elemento que se está integrando al entorno que esta ocupa.

Cada obra en desarrollo se convierte en un motivo para salir de casa, en una oportunidad de conversar con otras personas, en una ocasión propicia para alterar la rutina con una tarea que alguien tiene que hacer mientras las demás personas están ocupadas en otros temas.

Así, el constituirse en testigos de la transformación del barrio crea una forma de arraigo, de pertenencia y de apropiación del espacio común. No hay pago, no hay rendición de cuentas, pero hay un nuevo rol y no cualquiera está en posibilidad de ejercerlo.

Tal ha sido el revuelo generado que empresas de la construcción han abierto espacios en rejas delimitadoras y hasta han colocado bancas para que estos personajes tengan un lugar más adecuado y cómodo para realizar su autoasumida tarea. Incluso se les han dedicado pequeños homenajes en reconocimiento al tiempo que invierten en la labor.

Es de resaltarse como la espontaneidad, la creatividad y hasta la casualidad, pueden interactuar con el entorno urbano para crear dinámicas que dan un nuevo sentido al espacio y a lo que hacen quienes en él habitan. Cuando el espacio público se percibe a escala humana, naturalmente se convierte en un lugar de encuentro e identidad.

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Pongámoslo así: donde una persona puede pasar un día entero mirando una obra en desarrollo y opinando sobre ella, la calle todavía pertenece a la gente. Hacer de la ciudad un lugar más humano nos acerca cada vez más a un futuro posible.

Punto de contacto
jruizf@henka.com.mx

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José Ruiz Fernández

José Ruiz Fernández

Abogado por la U.A. de C., especializándose en Derecho Ambiental y Gestión Urbanística. Cuenta con Maestría en Gestión Ambiental por la U.A.N.E. Cursa actualmente estudios de Doctorado con enfoque en Derecho a la Ciudad. Ha colaborado en los Institutos Municipales de Planeación de Torreón y de Saltillo, así como en la Delegación Coahuila de SEMARNAT. Ha representado a México en diversos foros internacionales, entre ellos el SWYL Program y la Tokyo Conference, organizados por el Gobierno de Japón. Se desempeñó como Director Operativo de COPERES y Presidente de la Representación Coahuila de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Es catedrático a nivel Licenciatura y Posgrado en instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Iberoamericana.

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