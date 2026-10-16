Vecinos de la colonia Universidad denuncian contaminación auditiva por pruebas de sonido de un concierto en Saltillo

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    Vecinos de la colonia Universidad denuncian contaminación auditiva por pruebas de sonido de un concierto en Saltillo
    Las multas por ruido excesivo en Saltillo podrían alcanzar el millón de pesos. ARCHIVO

Habitantes de la calle Manuel J. Rodríguez reportan ruido excesivo desde primeras horas de la mañana

Residentes de la colonia Universidad, específicamente de la calle Manuel J. Rodríguez, en Saltillo, expresaron su inconformidad y realizaron diversas quejas ciudadanas debido a la contaminación auditiva generada por las pruebas de sonido de un evento musical religioso.

El ruido excesivo comenzó desde las primeras horas de la mañana debido a los preparativos para un concierto programado a las 18:00 horas de este viernes, a cargo del Grupo Geset con Amado Rubalcaba y la participación de Navita y su violín.

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Ante esta situación, los colonos solicitaron la intervención y regulación por parte de las autoridades, argumentando que en la zona habitan personas de todas las edades.

Hasta el momento no se ha emitido un reporte formal por parte de Protección Civil sobre la situación. Sin embargo, los afectados compartieron testimonios en video y audio bajo la condición de mantener su identidad en anonimato por temor a represalias, material que fue proporcionado a VANGUARDIA.

MARCO LEGAL

En la entidad está vigente la Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila, la cual regula las emisiones sonoras según el sector y el horario.

Por ejemplo, en un horario diurno de 06:00 a 22:00 horas el límite permitido en zonas residenciales es de 55 decibeles, mientras que en zonas comerciales e industriales se autorizan hasta 68 decibeles.

En horario nocturno, a partir de las 22:00 horas la tolerancia máxima se reduce a 50 decibeles en zonas residenciales y a 65 decibeles en sectores comerciales o industriales.

Para sancionar un incumplimiento, las autoridades locales deben acudir al lugar con equipo especializado para verificar objetivamente el nivel de ruido. En caso de corroborar que se sobrepasan los decibeles permitidos, los organizadores se enfrentan a amonestaciones, clausuras o multas que pueden alcanzar hasta un millón de pesos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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