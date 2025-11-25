Violencia contra maestros crece en primaria de Saltillo; denuncian abandono oficial

La directora de la primaria federal “Estela Victoria Barragán de la Fuente”, ubicada en la colonia Saltillo 2000, hizo un llamado urgente a la comunidad escolar, ante el aumento de agresiones y actos vandálicos que han afectado a docentes del plantel.

Este martes, uno más de los vehículos del personal fue dañado con pintura de esmalte, hecho que desató la preocupación de la directora, Saraí Torres López, quien pidió detener la hostilidad que se vive alrededor de la escuela.

Torres López difundió un mensaje dirigido a madres, padres de familia, docentes y personal administrativo, en el que denunció que desde días recientes se han registrado ataques reiterados contra los automóviles de los maestros, incluido el suyo.

Señaló que estos incidentes vulneran la seguridad del personal y deterioran el ambiente educativo que la comunidad ha construido con esfuerzo.

La directora lamentó la falta de respuesta de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Secretaría de Educación de Coahuila, instituciones que —aseguró— ya han sido informadas del problema a través de medios de comunicación, sin que hasta el momento se haya intervenido.

En su comunicado, convocó a las familias a reflexionar y asumir un compromiso colectivo para restablecer el respeto y la responsabilidad dentro y fuera del plantel.

También pidió dialogar con los estudiantes sobre la importancia de cuidar el entorno escolar y exhortó a denunciar cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de personas o instalaciones.

El conflicto surge luego de que, en semanas recientes, la escuela se convirtiera en escenario de confrontaciones entre madres de familia que, en su intento por influir en la vida administrativa y pedagógica, han lanzado señalamientos contra el personal docente.