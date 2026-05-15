Vocación que trasciende aulas y transforma comunidades; bendice Iglesia a los maestros en su día

En el marco del Día del Maestro, la Diócesis de Saltillo eleva una felicitación llena de gratitud hacia mujeres y hombres que, desde las aulas, comunidades, hogares y espacios de formación humana, ejercen su magisterio con pasión, coherencia y espíritu de servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús.

En la figura de Jesucristo, maestro por excelencia, la Iglesia encuentra el modelo perfecto de enseñanza basada en el amor, la humildad y la entrega al prójimo. “Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros” (cf. Evangelio según San Juan 13, 13-15).

VOCACIÓN QUE DEJA HUELLA

Su labor diaria representa mucho más que la transmisión de conocimientos: es una siembra permanente de esperanza, valores y sentido de vida en las nuevas generaciones, especialmente entre niñas, niños, adolescentes y quienes viven en condición de vulnerabilidad.

Con generosidad y entusiasmo, cada educador se convierte en guía, acompañante y referente moral para quienes buscan construir un futuro con dignidad, justicia y solidaridad.

PLEGARIA POR QUIENES FORMAN EL CORAZÓN DE LA SOCIEDAD

En esta fecha especial, se pide al Señor que continúe iluminando y fortaleciendo la vocación de cada docente, para que perseveren en su misión de formar personas íntegras, conscientes de su valor humano y comprometidas con los principios del Evangelio.

Que Dios bendiga abundantemente su entrega silenciosa, recompense su esfuerzo cotidiano y multiplique los frutos de una tarea que transforma vidas y edifica comunidades.