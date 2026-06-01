Se agudiza guerra entre partidos y funcionarios ante la Comisión de Quejas del IEC

De acuerdo con los reportes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), desde el pasado 1 de marzo y hasta la fecha, el órgano recibió un total de 64 expedientes de queja donde actores políticos piden algún tipo de sanción contra malos actos en la contienda.

Durante los períodos de precampaña, intercampaña y campaña, la dinámica de quejas presentadas por los actores de la contienda electoral ante el Instituto Electoral de Coahuila se agudizó.

Esta información, es exclusiva, de los asuntos que han llegado entre el 1 y el 20 de marzo, cuando se registró el período de precampaña; entre el 21 de marzo y el 4 de mayo, durante el período de intercampaña; y entre el 5 y el 29 de mayo, durante el período de las campañas de los candidatos que compiten por renovar la representación de los 16 distritos de Coahuila en el Congreso del Estado.

Sin embargo, la mayoría de estas quejas fueron presentadas en las últimas semanas, pues incluso hasta en la primera semana de mayo, el IEC apenas registraba un total de 11 asuntos.

Los registros indican que estas quejas, han sido interpuestas tanto en contra de partidos, como también de personas en lo particular, entre quienes se encuentran contendientes e incluso, funcionarios de diferentes gobiernos municipales y estatales.

Algunos de los nombres en contra de quienes se han presentado quejas particulares, son el de Eduardo Medrano del PRI-UDC contra quien se han registrado cinco asuntos al igual que contra Antonio Attolini Murra de Morena-PT, siendo los principales actores que tienen abiertos expedientes de queja en lo particular en el proceso.

Después de ellos, están Mayra Rubí Rangel, candidata de Morena-PT en Piedras Negras quien tiene cuatro asuntos en contra, Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila con tres; Alberto Hurtado de Morena con tres; y después, con dos quejas están Esra Ibn Cavazos del PRI y el Alcalde en funciones de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez.