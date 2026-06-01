Se agudiza guerra entre partidos y funcionarios ante la Comisión de Quejas del IEC

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Coahuila
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    Se agudiza guerra entre partidos y funcionarios ante la Comisión de Quejas del IEC
    La mayoría de las quejas ante el instituto se concentró en las últimas semanas del proceso. REDES SOCIALES

Las denuncias corresponden a los periodos de precampaña, intercampaña y campaña

Durante los períodos de precampaña, intercampaña y campaña, la dinámica de quejas presentadas por los actores de la contienda electoral ante el Instituto Electoral de Coahuila se agudizó.

De acuerdo con los reportes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), desde el pasado 1 de marzo y hasta la fecha, el órgano recibió un total de 64 expedientes de queja donde actores políticos piden algún tipo de sanción contra malos actos en la contienda.

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Esta información, es exclusiva, de los asuntos que han llegado entre el 1 y el 20 de marzo, cuando se registró el período de precampaña; entre el 21 de marzo y el 4 de mayo, durante el período de intercampaña; y entre el 5 y el 29 de mayo, durante el período de las campañas de los candidatos que compiten por renovar la representación de los 16 distritos de Coahuila en el Congreso del Estado.

Sin embargo, la mayoría de estas quejas fueron presentadas en las últimas semanas, pues incluso hasta en la primera semana de mayo, el IEC apenas registraba un total de 11 asuntos.

Los registros indican que estas quejas, han sido interpuestas tanto en contra de partidos, como también de personas en lo particular, entre quienes se encuentran contendientes e incluso, funcionarios de diferentes gobiernos municipales y estatales.

Algunos de los nombres en contra de quienes se han presentado quejas particulares, son el de Eduardo Medrano del PRI-UDC contra quien se han registrado cinco asuntos al igual que contra Antonio Attolini Murra de Morena-PT, siendo los principales actores que tienen abiertos expedientes de queja en lo particular en el proceso.

Después de ellos, están Mayra Rubí Rangel, candidata de Morena-PT en Piedras Negras quien tiene cuatro asuntos en contra, Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila con tres; Alberto Hurtado de Morena con tres; y después, con dos quejas están Esra Ibn Cavazos del PRI y el Alcalde en funciones de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez.

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En el registro, se indica que existen 22 expedientes que han sido promovidos por Uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, 17 por Actos anticipados de precampaña y campaña, 10 por Clientelismo, entrega de dádivas y condicionamiento de programas sociales.

También existen otros nueve expedientes por Propaganda electoral encubierta y adquisición indebida de tiempo en medios, seis por Promoción personalizada, cuatro por violencia política en razón de género, y tres por retiro indebido de propaganda, siendo estas siete causas los principales motivos por los cuales se han presentado quejas.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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