México: recorta Banxico a 1.1% pronóstico de PIB para 2026

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    México: recorta Banxico a 1.1% pronóstico de PIB para 2026
    La entidad bancaria de México explicó que con base a sus análisis el ritmo de expansión de la economía se espera moderado. VANGUARDIA
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El Banco Central de México reportó una disminución de 0.5 puntos porcentuales por la ‘débil’ actividad económica del país

El Banco de México (Banxico) recortó de 1.6 a 1.1 por ciento su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 debido a una actividad económica “considerablemente más débil” de lo esperado.

Para 2027, Banxico prevé un crecimiento del PIB de 2.1 por ciento, una tasa ligeramente mayor al estimado previo de 2 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/dinero/slim-invertira-5-mil-mdd-en-mexico-con-plan-mas-agresivo-para-2026-AD20982277

En su Informe trimestral correspondiente al primer trimestre de 2026, publicado hoy, Banxico indicó que la revisión del crecimiento esperado para 2026 resulta principalmente de un desempeño de la actividad económica en el primer trimestre del año considerablemente más débil de lo esperado.

”Ello se encuentra parcialmente compensado por la expectativa de mayores tasas de crecimiento trimestral para el segundo trimestre y, en menor medida, para el tercero a las estimadas previamente.

”Esto último explicado por una demanda externa mayor a la prevista entre el cierre del primer trimestre y el inicio del segundo. En el resto de la trayectoria se mantiene la expectativa de un moderado ritmo de expansión de la economía”, expuso el banco central.

Respecto del gasto agregado, a pesar de la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio de 2026, se espera que para el resto de la trayectoria muestre una tendencia positiva.

https://vanguardia.com.mx/dinero/disminuyo-pobreza-laboral-nacional-en-el-1t-de-2026-baja-tambien-en-coahuila-PD20986009

La inversión continuaría mostrando un débil desempeño al menos hasta el segundo semestre de 2026, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

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