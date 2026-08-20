‘Seguridad en Coahuila desincentiva lavado de dinero y fraudes’: Colegio de Notarios

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    ‘Seguridad en Coahuila desincentiva lavado de dinero y fraudes’: Colegio de Notarios
    Francisco Aguirre, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Coahuila, afirma que la seguridad del Estado desinsentiva a los delincuentes. FOTO: ALONSO FLORES

Evita la operación masiva de delitos financieros en el rubro inmobiliario

El nivel de seguridad que mantiene Coahuila funciona como un factor principal que disminuye la intención de grupos delictivos de realizar delitos financieros y fraudes en la entidad.

Francisco Aguirre, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Coahuila, explicó que el blindaje estatal baja la calificación de riesgo para los fedatarios al momento de realizar e investigar los trámites.

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“El ser el Estado más seguro de México desincentiva que vengan a hacer transas aquí. Los fraudes que hay son casos aislados, no hay una operación masiva porque saben que la Fiscalía (General del Estado de Coahuila) sí va a actuar”, expuso el presidente del Colegio.

Aguirre destacó que debido a los controles bancarios actuales, el crimen organizado comenzó a migrar a otras vías para esconder sus recursos, involucrando actividades de carácter civil.

“La banca tiene muy avanzada esa parte, pero el crimen organizado empezó a migrar a otras actividades, entre esas están los asesores inmobiliarios, están usando actividades lícitas para esconder dinero”, afirmó el entrevistado.

Expuso que ante esto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza visitas anuales de manera aleatoria a notarios, agencias de vehículos y empresas inmobiliarias en Coahuila para garantizar el cumplimiento de la ley.

Añadió que las autoridades buscan identificar rigurosamente a los usuarios y revisar el origen y destino de los recursos, para lo cual se aplican sanciones económicas altas con finalidad puramente disuasiva.

“Por la omisión de mandar un aviso de una operación, la sanción es un millón 100 mil pesos o el 10 por ciento de la operación. Las multas son altísimas”, advirtió el representante estatal.

Aguirre detalló que actualmente está estrictamente prohibido realizar operaciones en efectivo en el sector inmobiliario cuando la cantidad de la transacción supera los 948 mil pesos.

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Respecto a las revisiones aleatorias de la UIF en la entidad, el presidente del Colegio de Notarios aseguró que todos los fedatarios que han sido visitados solventaron sus observaciones sin problemas.

Adelantó que este mismo año se espera la discusión de una reforma a la ley estatal del notariado, producto de una petición conjunta con el Gobierno del Estado, para agilizar los procedimientos contra operaciones irregulares.

“Se viene una reforma a la ley para que las medidas preventivas desde el acceso a la notaría tengan más requisitos y se tengan más sanciones para evitar que crezcan los problemas”, señaló Aguirre.

Finalmente, sobre los fraudes inmobiliarios, se detalló que el principal problema a nivel mundial es la suplantación de identidad en los trámites, donde el notario actúa de buena fe al ver identificaciones aparentemente originales.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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