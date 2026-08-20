‘Seguridad en Coahuila desincentiva lavado de dinero y fraudes’: Colegio de Notarios

Francisco Aguirre, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Coahuila, explicó que el blindaje estatal baja la calificación de riesgo para los fedatarios al momento de realizar e investigar los trámites.

El nivel de seguridad que mantiene Coahuila funciona como un factor principal que disminuye la intención de grupos delictivos de realizar delitos financieros y fraudes en la entidad.

“El ser el Estado más seguro de México desincentiva que vengan a hacer transas aquí. Los fraudes que hay son casos aislados, no hay una operación masiva porque saben que la Fiscalía (General del Estado de Coahuila) sí va a actuar”, expuso el presidente del Colegio.

Aguirre destacó que debido a los controles bancarios actuales, el crimen organizado comenzó a migrar a otras vías para esconder sus recursos, involucrando actividades de carácter civil.

“La banca tiene muy avanzada esa parte, pero el crimen organizado empezó a migrar a otras actividades, entre esas están los asesores inmobiliarios, están usando actividades lícitas para esconder dinero”, afirmó el entrevistado.

Expuso que ante esto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza visitas anuales de manera aleatoria a notarios, agencias de vehículos y empresas inmobiliarias en Coahuila para garantizar el cumplimiento de la ley.

Añadió que las autoridades buscan identificar rigurosamente a los usuarios y revisar el origen y destino de los recursos, para lo cual se aplican sanciones económicas altas con finalidad puramente disuasiva.

“Por la omisión de mandar un aviso de una operación, la sanción es un millón 100 mil pesos o el 10 por ciento de la operación. Las multas son altísimas”, advirtió el representante estatal.

Aguirre detalló que actualmente está estrictamente prohibido realizar operaciones en efectivo en el sector inmobiliario cuando la cantidad de la transacción supera los 948 mil pesos.