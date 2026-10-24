Sheinbaum pide investigar origen de propiedades de Carolina Viggiano, esposa del diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira

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Coahuila
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    Sheinbaum pide investigar origen de propiedades de Carolina Viggiano, esposa del diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira
    A petición de la presidenta Claudia Sheibaum, la diputada federal y esposa del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, podría ser investigada sobre el valor de sus inmuebles. PRI

La denuncia presentada por Morena ante la FGR incluye una residencia valuada en más de 40 millones de pesos y posibles irregularidades fiscales

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar la procedencia de los recursos con los que la senadora priista Carolina Viggiano Austria adquirió propiedades, luego de que se difundieran señalamientos sobre el valor de sus inmuebles y posibles irregularidades fiscales.

Viggiano, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue primera dama de Coahuila entre 2011 y 2017, durante la gubernatura de su esposo, Rubén Moreira Valdez.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se plantearon cuestionamientos sobre la compra de un terreno en un desarrollo residencial de San Miguel de Allende, Guanajuato, por aproximadamente 1.3 millones de pesos, pese a que, según los señalamientos expuestos, propiedades de esa zona alcanzarían valores cercanos a los 12 millones de pesos.

También se mencionó la posible existencia de una empresa inmobiliaria vinculada con la legisladora y un presunto incumplimiento de obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ante estos cuestionamientos, Sheinbaum consideró necesario esclarecer el origen del dinero utilizado en las adquisiciones y verificar si existe correspondencia entre los ingresos y los gastos de la senadora.

“Que se investigue y que se reporte de dónde salieron, en todo caso, los recursos, pero en cualquiera de estos casos tiene que haber relación entre tus ingresos y tus egresos. Para eso son las declaraciones patrimoniales”, expresó.

MORENA DENUNCIA POSIBLES IRREGULARIDADES

El pasado 12 de octubre, legisladores federales de Morena por Hidalgo y la dirigencia estatal del partido acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia en la que solicitaron investigar presuntas irregularidades relacionadas con una residencia de lujo valuada en más de 40 millones de pesos.

La querella fue presentada por los siete diputados federales de Hidalgo, los senadores Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Sandra Simey Olvera Bautista, así como por el dirigente estatal de Morena, Marco Antonio Rico.

Entre los posibles delitos que pidieron investigar figuran enriquecimiento ilícito, simulación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de las dudas planteadas sobre el origen de los recursos utilizados para adquirir y mantener una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los señalamientos, el inmueble se localiza en Sierra Nevada 319 y su valor comercial ha sido estimado en más de 40 millones de pesos.

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La denuncia también solicita revisar las operaciones en las que habrían participado Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, S.A. de C.V., y Corporativo Awiki, S.A. de C.V., así como los antecedentes de contratación de esta última empresa con el Gobierno de Coahuila durante la administración de Rubén Moreira.

Corporativo Awiki ha sido señalada por su presunta relación con operaciones inmobiliarias vinculadas con la residencia. La información difundida también refiere que la empresa fue catalogada por el SAT como una presunta facturera.

Los señalamientos forman parte de una denuncia que solicita esclarecer las operaciones y la procedencia de los recursos. La presentación de la querella no acredita por sí misma la comisión de delitos, por lo que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para proceder.

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