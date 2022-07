Sin efecto plan de AMLO contra la inflación y carestía: analista Marcelo Lara

Aunque el pasado 4 de mayo, el presidente de México anunció una estrategia contra el alza de precios llamada Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el cual busca contener el problema inflacionario y el aumento en los precios de la canasta básica, expertos en finanzas y economía señalan que este plan no parecer tener ningún efecto positivo para la economía de las familias.

Ante la inflación, producto de los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania, que ha obligado a los saltillenses a modificar sus dietas, incluso relegando o consumiendo en menor nivel productos básicos como huevo, pollo y tortillas, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Marcelo Lara Saucedo, consideró que se este plan se trató solo de una respuesta mediática a los niveles de inflación.

“El Pacic, era una respuesta al Gobierno Federal a los índices inflacionarios que se traían, no es una acción muy contundente para bajar los precios de los 24 productos, porque a final de cuentas hay muchos factores que no puede controlar el Gobierno y que le afectan al incremento de precios hoy día”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cobra COVID-19 vida de 7 menores en medio año de clases presenciales

Detalló que la canasta básica presentaba un promedio de incremento de un 14% en el primer cuatrimestre del año; pero no era el mismo en todo los productos, pues en las carnes como la res, puerco y pollo, había un incremento de más del 24% en los en los precios, sumándole a ello que el Gobierno Federal se centró en grandes marcas y grupos comerciales sería difícil ver una disminución en grupos de alimentos como este.

No obstante, aseguró que “difícilmente se puede contener, pues de esta manera los precios, lo que pueden llegar a hacer, es disminuir las presentaciones de los productos manteniendo el mismo precio, es decir, compro la misma marca, pero no la misma cantidad, y ese es un fenómeno que pudiera ya estarse dando con los productores tratar de contener el precio. Es necesario buscar alternativas, disminuir la utilidad en los productos”, dijo.

En Saltillo, la inflación en el último mes registró un aumento del 13 por ciento en algunos productos de la canasta básica. Los productos que las madres de familia suelen incluir en una dieta balanceada para el desarrollo de sus hijos como el huevo, leche y pollo, son algunos de los productos que más se han encarecido.

Por lo que el doctor en economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, Antonio Serrano Camarena, quien coincide en que el Pacic no tendrá efecto para contener o disminuir los precios de la canasta básica, aconseja a la población pagar en el corto plazo las dudas, realizar un presupuesto y apegarse a él en todo momento.

“Teníamos la expectativa de que no iba a funcionar, porque se enfocó a productos y marcas; tradicionalmente estos programas sí tienen éxito parcialmente, pero cuando se orientan a sectores industriales completos, no nada más a productos muy particulares, que una parte de ellos no necesariamente la compra la gente”, señaló.

Por lo que recomendó a la población hacer ahorros en gastos innecesarios o expresivos, cómo las plataformas de entretenimiento, así como buscar opciones en el mercado más económicas, por ejemplo comprar en supermercados distintos a los que suelen acudir, pues estos varían su precio de acuerdo al sector donde se encuentren ubicados.

Otro de los consejos de Serrano Camarena sobre como realizar un gasto racional, es decir, que el consumidor, al tomar una decisión de compra, haga un ejercicio reflexivo, haciendo un análisis objetivo de la situación para determinar si es algo que puede sacrificar o no por el momento.