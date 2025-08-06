Gobierno de Oaxaca podría presentar denuncia contra Adidas y diseñador por huaraches

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que revisarán el uso del nombre “Oaxaca” en la reciente línea de zapatos de la empresa Adidas junto al diseñador Willy Chavarría, quienes fueron acusados de apropiación cultural y plagio de los huaraches de la Villa de Hidalgo Yalálag.

Se trata de la nueva línea de calzado llamada “Oaxaca Slip On” en la que presentaron sus nuevos diseños de huaraches, de la cual también habrá una posible denuncia.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Inspiración o plagio? Estudiante da discurso de graduación idéntico al de ‘Malcom el de en medio’

En conferencia de prensa, el Gobernador fue cuestionado sobre el lanzamiento, respondiendo que analizará la situación para determinar acciones legales.

”Vamos a checar este tema que tú nos estás informando, si fuese así, pues vamos a tener que presentar una denuncia”, destacó.

El diputado local Isaías Carranza, durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, hizo un llamado a las comunidades originarias a defender su patrimonio cultural, tras señalar a la marca y su línea de huaraches.

En tribuna, dijo que desconoce si el diseñador cuenta con los permisos o autorizaciones de los artesanos y artesanas de la comunidad de Yalálag, población de la región de la Sierra Norte de Oaxaca.

“Como representante popular de esta comunidad, que el día de hoy ha sido afectada en sus artesanías, y como integrante de la Comisión Permanente de Cultura y Artes, hago un llamado para que se investigue este probable hecho de apropiación cultural”, expresó.