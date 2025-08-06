Gobierno de Oaxaca podría presentar denuncia contra Adidas y diseñador por huaraches

México
/ 6 agosto 2025
    Gobierno de Oaxaca podría presentar denuncia contra Adidas y diseñador por huaraches
    El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que revisarán la reciente línea de zapatos de la empresa Adidas junto al diseñador Willy Chavarría, acusados de apropiación cultural y plagio. FOTO: ESPECIAL

La línea “Oaxaca Slip On” fue acusada de apropiación cultural y plagio de los huaraches de la Villa de Hidalgo Yalálag

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que revisarán el uso del nombre “Oaxaca” en la reciente línea de zapatos de la empresa Adidas junto al diseñador Willy Chavarría, quienes fueron acusados de apropiación cultural y plagio de los huaraches de la Villa de Hidalgo Yalálag.

Se trata de la nueva línea de calzado llamada “Oaxaca Slip On” en la que presentaron sus nuevos diseños de huaraches, de la cual también habrá una posible denuncia.

En conferencia de prensa, el Gobernador fue cuestionado sobre el lanzamiento, respondiendo que analizará la situación para determinar acciones legales.

”Vamos a checar este tema que tú nos estás informando, si fuese así, pues vamos a tener que presentar una denuncia”, destacó.

El diputado local Isaías Carranza, durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, hizo un llamado a las comunidades originarias a defender su patrimonio cultural, tras señalar a la marca y su línea de huaraches.

En tribuna, dijo que desconoce si el diseñador cuenta con los permisos o autorizaciones de los artesanos y artesanas de la comunidad de Yalálag, población de la región de la Sierra Norte de Oaxaca.

“Como representante popular de esta comunidad, que el día de hoy ha sido afectada en sus artesanías, y como integrante de la Comisión Permanente de Cultura y Artes, hago un llamado para que se investigue este probable hecho de apropiación cultural”, expresó.

El gobierno de Oaxaca, por su parte, informó que presentará una denuncia por el uso del nombre “Oaxaca Slip On” y su diseño de huaraches que es un plagio de los de Villa Hidalgo Yalálag.

Y dio a conocer que tendrán un acercamiento con las autoridades y habitantes de esta comunidad de la Sierra Norte, con el objetivo de presentar la denuncia por robo de identidad cultural, de manera conjunta.

El Gobernador Jara Cruz explicó que el modelo se inspira en el diseño original; “estos huaraches son del estilo de Yalalag, este huarache es de Yalalag, es un huarache muy bonito, no sé si lo han visto ustedes, es que es muy bonito, muy bonito”, comentó a los medios de comunicación.

Aunque respecto a la autoría del modelo, señaló que se trata de una colaboración con un diseñador cuyo origen aún no tiene claro. “Estamos, por primera vez estamos viendo de este diseñador que se llama Willy Chavarría que está en colaboración con Adidas y presentó este modelo de huarache reinterpretado, que es propio de Oaxaca”, afirmó.

Hizo un llamado a las comunidades locales para colaborar en la revisión del caso; “sí vamos a pedirle también a nuestros hermanos y alatecos que trabajemos juntos para poder meterle, pues una denuncia, pues miren, se llama Oaxaca, no sé quién sea Willy Chavarría, o debe ser un oaxaqueño estadounidense, pues vamos a checar eso”, concluyó.

LOS HUARACHES DE ADIDAS

Según el gobierno del estado, este calzado de la marca Adidas y del diseñador Willy Chavarría, fue presentado en el Museo de Arte de Puerto Rico, donde el diseñador “fusionó la silueta del huarache tradicional mexicano con la estética urbana de Adidas, utilizando cuero premium, tejido clásico y suela alta tipo sneaker”.

Está hecho con material de cuero premium con suela alta y una estilo de tejido parecido a los huaraches.

Tras su presentación, usuarios de redes sociales cuestionaron a la marca y al diseñador sobre si el modelo traería beneficio a la comunidad de artesanos oaxaqueños y como se estaban apropiando de la cultura del estado.

Temas


Denuncia
Plagio

Localizaciones


Oaxaca
México

Personajes


Salomón Jara Cruz

Organizaciones


Adidas

