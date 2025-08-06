Alcalde de Torreón reconoce a medallistas de la Conade 2025

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda González entregó reconocimientos a 22 deportistas destacados de Torreón, quienes resultaron medallistas en los juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2025, así como en competencias internacionales.

En su mensaje, el Presidente Municipal destacó el esfuerzo de los jóvenes, su compromiso y disciplina que los llevó a poner a Torreón en los ojos de México y el mundo.

“Los 22 deportistas que hoy reconocemos, 15 de ellos compitieron hace apenas un par de meses en la CONADE, y siete más en el ámbito internacional, son torreonenses y coahuilenses que con resultados y con medallas han demostrado su disciplina y compromiso, su valía y su dedicación”.

Román Cepeda también reconoció a los padres de familia que día a día han forjado a cada uno de los deportistas que hoy se distinguen, y por formar hombres y mujeres de bien para Torreón, para La Laguna y para Coahuila.

El Alcalde reafirmó el compromiso de la Administración Municipal en coordinación con el Gobierno del Estado, para seguir generando siempre las condiciones para que el deporte sea el conducto más importante en poner el nombre de Torreón y de Coahuila en alto.

“Para seguir demostrando cómo fueron las primeras empresas de Torreón: La Fe, La Esperanza, La Unión hace más de 117 años; en todas las actividades, en la cultura, en el deporte, en la seguridad, en el emprendimiento, en el desarrollo económico, en el empleo, la fe, la unión, la esperanza, el trabajo y la unidad, sean siempre factores para que Torreón y Coahuila sigan siendo un ejemplo nacional”.

Elías Ramón Chufani, director del Instituto Municipal del Deporte, agradeció al alcalde Román Alberto Cepeda por su continuo respaldo al deporte en Torreón, y con su compromiso con el desarrollo Integral de los atletas.

Además, el director felicitó a los deportistas por su constancia y espíritu competitivo y los alentó a continuar siendo una inspiración para las nuevas generaciones y ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja, y resaltó que en los juegos nacionales CONADE 2025 se superó el doble la meta de medallas para Torreón.

Hugo Dávila Prado, coordinador municipal de Mejora Coahuila, en representación de Manolo Jiménez Salinas, también agradeció al Alcalde el trabajo que hace en pro de la juventud y del deporte, siempre coordinado y de la mano del mandatario.

Del mismo modo, Felipe González Miranda, diputado local, destacó los espacios que la Administración Municipal ha recuperado para el deporte y la cultura, lo cual es clave para disminuir problemas relacionados con las adicciones.

Por su parte, Alejandra Gama Puente, gimnasta medallista de bronce en la Olimpiada Nacional Conade 2025, agradeció en nombre de los deportistas galardonados al Presidente Municipal, por su apoyo al deporte y a la juventud.

“Gracias por creer en nosotros, por respaldar nuestros sueños y por brindarnos las oportunidades y espacios necesarios para prepararnos y representar con orgullo a nuestro querido Torreón en la olimpiada nacional, así como nuestros eventos nacionales e internacionales. Las medallas que traemos y los logros de mis compañeros deportistas son también fruto de la confianza y compromiso de su administración hacia el deporte local. Cada victoria y esfuerzo lleva consigo el nombre de Torreón y es un honor llevarlo en alto sabiendo que contamos con el respaldo de un Gobierno que impulsa a sus atletas”.