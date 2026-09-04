Busca Riquelme consolidar a Torreón como referente gastronómico nacional

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Busca Riquelme consolidar a Torreón como referente gastronómico nacional
    Autoridades municipales y dirigentes de la Canirac analizan impulsar al sector restaurantero para posicionarlo en el mapa de la gastronomía nacional. SANDRA GÓMEZ

Sostiene Alcalde encuentro con dirigentes de la Canirac, para analizar proyectos enfocados en la inversión

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de detonar una mayor atracción de visitantes y fomentar la inversión en el municipio, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo un encuentro este viernes con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna.

Durante la reunión de trabajo, el Edil y los restauranteros de Torreón analizaron diversos proyectos enfocados en la inversión, el empleo y la capacitación especializada, buscando posicionar a Torreón dentro del mapa de la gastronomía nacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/carlos-de-lara-llega-al-centro-de-justicia-municipal-continuara-evaluacion-de-dependencias-riquelme-CA23236361

“Torreón cuenta con un sector gastronómico que sigue creciendo y que representa una parte importante de la dinámica económica de la ciudad”, externó el Presidente Municipal.

Riquelme Solís subrayó que esta industria está estrechamente ligada al sector turístico, un rubro prioritario que su administración busca consolidar mediante una mayor proyección de la oferta culinaria local como uno de los principales atractivos de la región.

Asimismo, el Alcalde reafirmó el compromiso de su gobierno con el sector productivo: “Desde el Municipio seguiremos trabajando para generar mejores condiciones para quienes invierten, emprenden y generan empleo”, puntualizó.

En el evento estuvo acompañado por el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna y el director de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gastronomía
Restaurantes
Inversiones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Canirac

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania
Si bien Putin se enfrenta a la presión del público y de los oligarcas rusos, aún no es suficiente para amenazar su control sobre Moscú.

La caída en los índices de aprobación de Putin es una señal de alerta; los rusos están frustrados con la guerra en Ucrania