Busca Riquelme consolidar a Torreón como referente gastronómico nacional

Durante la reunión de trabajo, el Edil y los restauranteros de Torreón analizaron diversos proyectos enfocados en la inversión, el empleo y la capacitación especializada, buscando posicionar a Torreón dentro del mapa de la gastronomía nacional.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de detonar una mayor atracción de visitantes y fomentar la inversión en el municipio, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo un encuentro este viernes con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna.

“Torreón cuenta con un sector gastronómico que sigue creciendo y que representa una parte importante de la dinámica económica de la ciudad”, externó el Presidente Municipal.

Riquelme Solís subrayó que esta industria está estrechamente ligada al sector turístico, un rubro prioritario que su administración busca consolidar mediante una mayor proyección de la oferta culinaria local como uno de los principales atractivos de la región.

Asimismo, el Alcalde reafirmó el compromiso de su gobierno con el sector productivo: “Desde el Municipio seguiremos trabajando para generar mejores condiciones para quienes invierten, emprenden y generan empleo”, puntualizó.

En el evento estuvo acompañado por el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna y el director de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila.