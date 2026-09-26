Coahuila: donación de órganos brinda una nueva oportunidad de vida a Joanna

TORREÓN, COAH.- Después de seis años de enfrentar insuficiencia renal terminal, Joanna, de 37 años, recibió una llamada que cambió su vida: personal médico del área de Trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del IMSS le informó que había un riñón compatible y que había sido seleccionada para recibir el trasplante. Joanna fue diagnosticada con insuficiencia renal terminal seis años atrás, situación que la llevó a someterse a hemodiálisis e ingresar a la lista de espera para un trasplante. Los estudios realizados a sus familiares determinaron que ninguno era compatible para realizar una donación.

La posibilidad de recibir un órgano llegó desde Ciudad Juárez, Chihuahua, de donde es originaria Joanna. En esa ciudad, una familia decidió donar los órganos de Benjamín, de 44 años, quien falleció después de sufrir un accidente y había expresado en vida su deseo de convertirse en donador. El 25 de agosto, un equipo de especialistas de la UMAE No. 71, encabezado por Néstor Escareño Montiel, coordinador de Donaciones de la unidad, se trasladó al Hospital General Regional (HGR) No. 66 del IMSS en Ciudad Juárez para realizar la procuración de dos riñones y dos córneas. Ese mismo día, Joanna fue ingresada a la UMAE No. 71 para completar el protocolo previo al procedimiento. Durante la madrugada se confirmó que sería sometida a cirugía para recibir el órgano.

La intervención permitió que tanto Joanna como otro paciente, José Francisco, recibieran un trasplante renal gracias a la donación realizada por Benjamín y a la decisión de su familia de respetar su voluntad. Como parte de este proceso, una de las hijas del donador hizo llegar una carta a Joanna, en la que compartió algunos recuerdos sobre su padre y expresó su deseo de que la receptora pudiera recuperar su salud y llevar una vida plena.

Joanna recibió el mensaje conmovida y expresó su agradecimiento a la familia de Benjamín, a quienes aseguró que mantendrá presentes durante su recuperación. El jueves 10 de septiembre, Joanna y José Francisco regresaron a la UMAE No. 71 acompañados por sus familiares y el personal médico que participó en su atención. Ambos tocaron la campana que simboliza la recuperación de los pacientes trasplantados y el inicio de una nueva etapa con mejores condiciones de vida.