Coahuila: donación de órganos brinda una nueva oportunidad de vida a Joanna

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    Coahuila: donación de órganos brinda una nueva oportunidad de vida a Joanna
    Joanna tuvo que someterse a hemodiálisis e ingresar a la lista de espera debido a su enfermedad renal. CORTESÍA

Recibió un trasplante de riñón después de seis años de enfrentar insuficiencia renal terminal

TORREÓN, COAH.- Después de seis años de enfrentar insuficiencia renal terminal, Joanna, de 37 años, recibió una llamada que cambió su vida: personal médico del área de Trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del IMSS le informó que había un riñón compatible y que había sido seleccionada para recibir el trasplante.

Joanna fue diagnosticada con insuficiencia renal terminal seis años atrás, situación que la llevó a someterse a hemodiálisis e ingresar a la lista de espera para un trasplante. Los estudios realizados a sus familiares determinaron que ninguno era compatible para realizar una donación.

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La posibilidad de recibir un órgano llegó desde Ciudad Juárez, Chihuahua, de donde es originaria Joanna. En esa ciudad, una familia decidió donar los órganos de Benjamín, de 44 años, quien falleció después de sufrir un accidente y había expresado en vida su deseo de convertirse en donador.

El 25 de agosto, un equipo de especialistas de la UMAE No. 71, encabezado por Néstor Escareño Montiel, coordinador de Donaciones de la unidad, se trasladó al Hospital General Regional (HGR) No. 66 del IMSS en Ciudad Juárez para realizar la procuración de dos riñones y dos córneas.

Ese mismo día, Joanna fue ingresada a la UMAE No. 71 para completar el protocolo previo al procedimiento. Durante la madrugada se confirmó que sería sometida a cirugía para recibir el órgano.

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La intervención permitió que tanto Joanna como otro paciente, José Francisco, recibieran un trasplante renal gracias a la donación realizada por Benjamín y a la decisión de su familia de respetar su voluntad.

Como parte de este proceso, una de las hijas del donador hizo llegar una carta a Joanna, en la que compartió algunos recuerdos sobre su padre y expresó su deseo de que la receptora pudiera recuperar su salud y llevar una vida plena.

$!El paciente José Francisco también recibió trasplante renal el 25 de agosto.
El paciente José Francisco también recibió trasplante renal el 25 de agosto. CORTESÍA

Joanna recibió el mensaje conmovida y expresó su agradecimiento a la familia de Benjamín, a quienes aseguró que mantendrá presentes durante su recuperación.

El jueves 10 de septiembre, Joanna y José Francisco regresaron a la UMAE No. 71 acompañados por sus familiares y el personal médico que participó en su atención. Ambos tocaron la campana que simboliza la recuperación de los pacientes trasplantados y el inicio de una nueva etapa con mejores condiciones de vida.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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