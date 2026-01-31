Docentes de Torreón participarán en encuentro nacional de danza en la UNAM

Torreón
/ 31 enero 2026
    Docentes de Torreón participarán en encuentro nacional de danza en la UNAM
    El evento permitirá intercambio académico y artístico entre universidades. FOTO: CORTESÍA

Participarán instituciones, compañías y profesionales de la danza de todo el país

TORREÓN, COAH.- Docentes de la Escuela Municipal de Danza de Torreón participarán en el Segundo Encuentro de Universidades de Danza “EPICENTRO”, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 3 al 8 de febrero próximos, evento organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Antonio Méndez Vigatá, informó que este encuentro reúne a instituciones, compañías, docentes y profesionales de la danza de todo el país, consolidándose como un espacio para el intercambio académico y el fortalecimiento artístico.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Torreón vinculación laboral a través de la Bolsa de Trabajo Municipal

Detalló que las y los docentes Berenice Ovalle y Gustavo García representarán a Torreón mediante la impartición de dos clases maestras, lo que permitirá fortalecer la proyección y el posicionamiento de la Escuela Municipal de Danza, además de estrechar vínculos con universidades y proyectos culturales de alcance nacional.

Méndez Vigatá destacó que la participación en este tipo de foros puede generar beneficios académicos y artísticos a mediano y largo plazo para la comunidad estudiantil, al propiciar nuevas oportunidades de desarrollo y colaboración.

Añadió que estos encuentros también contribuyen a la actualización institucional, al permitir la recopilación de información, el intercambio de experiencias y el análisis de distintos contextos académicos y profesionales, así como el acercamiento a nuevas metodologías y dinámicas que actualmente se desarrollan en el ámbito dancístico.

Sobre el programa de actividades, explicó que durante seis días se llevarán a cabo clases, laboratorios de investigación creativa, conversatorios, presentaciones escénicas y espacios de convivencia, a través de los cuales las y los participantes trazarán una cartografía de la danza contemporánea, desde sus raíces hasta sus proyecciones futuras.

TE PUEDE INTERESAR: SIMAS Torreón suspenderá labores este lunes por día de asueto; mantendrán guardias operativas

Finalmente, el titular del IMCE reconoció el trabajo de los docentes participantes y la calidad de la enseñanza que se imparte en la Escuela Municipal de Danza de Torreón, además de destacar el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González para la educación artística y la capacitación constante del personal docente.

