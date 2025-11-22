‘El Arte de Ser Tú’ fortalece autoestima de jóvenes en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal, a través del área de Psicología, continúa fortaleciendo la atención preventiva a jóvenes mediante el taller “El Arte de Ser Tú”, un espacio seguro diseñado para que adolescentes de 12 a 17 años exploren sus emociones, fortalezcan su autoestima y aprendan a tomar decisiones más conscientes.

José Manuel Riveroll Duarte, titular de la dependencia, explicó que el programa ofrece un recorrido formativo integral que abarca el reconocimiento y manejo de emociones, la tolerancia a la frustración y la construcción de relaciones saludables.

Uno de los ejes centrales es la comprensión y aceptación de la diversidad sexual, promoviendo el respeto y la inclusión entre los participantes.

El taller combina dinámicas en aula con actividades al aire libre. En sesiones anteriores, los asistentes realizaron ejercicios en el Bosque Urbano de Torreón, donde reforzaron habilidades personales a través del contacto con la naturaleza.