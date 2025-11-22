‘El Arte de Ser Tú’ fortalece autoestima de jóvenes en Torreón
El taller municipal ofrece acompañamiento psicológico, actividades al aire libre y herramientas para el bienestar emocional de adolescentes
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal, a través del área de Psicología, continúa fortaleciendo la atención preventiva a jóvenes mediante el taller “El Arte de Ser Tú”, un espacio seguro diseñado para que adolescentes de 12 a 17 años exploren sus emociones, fortalezcan su autoestima y aprendan a tomar decisiones más conscientes.
José Manuel Riveroll Duarte, titular de la dependencia, explicó que el programa ofrece un recorrido formativo integral que abarca el reconocimiento y manejo de emociones, la tolerancia a la frustración y la construcción de relaciones saludables.
Uno de los ejes centrales es la comprensión y aceptación de la diversidad sexual, promoviendo el respeto y la inclusión entre los participantes.
El taller combina dinámicas en aula con actividades al aire libre. En sesiones anteriores, los asistentes realizaron ejercicios en el Bosque Urbano de Torreón, donde reforzaron habilidades personales a través del contacto con la naturaleza.
Cada viernes se abordan temas esenciales para el bienestar juvenil, como la prevención del consumo de sustancias, la identificación de señales de ansiedad y depresión, la práctica de primeros auxilios psicológicos y la prevención de desórdenes alimenticios.
También se trabajan contenidos de salud sexual y reproductiva, así como herramientas para prevenir enfermedades de transmisión sexual.
El programa integra además estrategias de gestión del estrés, resiliencia y habilidades sociales, junto con módulos sobre prevención del cyberbullying y otras formas de violencia, con el fin de crear entornos más seguros para la juventud.
Las personas interesadas pueden solicitar información o inscribirse mediante la página de Facebook Salud Pública Municipal o al teléfono 871 127 9587.