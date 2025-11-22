‘El Arte de Ser Tú’ fortalece autoestima de jóvenes en Torreón

Torreón
/ 22 noviembre 2025
    ‘El Arte de Ser Tú’ fortalece autoestima de jóvenes en Torreón
    Jóvenes participan en dinámicas formativas del taller en espacios públicos de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El taller municipal ofrece acompañamiento psicológico, actividades al aire libre y herramientas para el bienestar emocional de adolescentes

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal, a través del área de Psicología, continúa fortaleciendo la atención preventiva a jóvenes mediante el taller “El Arte de Ser Tú”, un espacio seguro diseñado para que adolescentes de 12 a 17 años exploren sus emociones, fortalezcan su autoestima y aprendan a tomar decisiones más conscientes.

José Manuel Riveroll Duarte, titular de la dependencia, explicó que el programa ofrece un recorrido formativo integral que abarca el reconocimiento y manejo de emociones, la tolerancia a la frustración y la construcción de relaciones saludables.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: reducción laboral en pausa, acaba entre discurso político y simulación legislativa

Uno de los ejes centrales es la comprensión y aceptación de la diversidad sexual, promoviendo el respeto y la inclusión entre los participantes.

El taller combina dinámicas en aula con actividades al aire libre. En sesiones anteriores, los asistentes realizaron ejercicios en el Bosque Urbano de Torreón, donde reforzaron habilidades personales a través del contacto con la naturaleza.

$!Adolescentes desarrollan dinámicas al aire libre como parte del programa.
Adolescentes desarrollan dinámicas al aire libre como parte del programa. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Cada viernes se abordan temas esenciales para el bienestar juvenil, como la prevención del consumo de sustancias, la identificación de señales de ansiedad y depresión, la práctica de primeros auxilios psicológicos y la prevención de desórdenes alimenticios.

También se trabajan contenidos de salud sexual y reproductiva, así como herramientas para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

El programa integra además estrategias de gestión del estrés, resiliencia y habilidades sociales, junto con módulos sobre prevención del cyberbullying y otras formas de violencia, con el fin de crear entornos más seguros para la juventud.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón lanza taller ‘Burbujas navideñas’ para habitantes de Nueva California

Las personas interesadas pueden solicitar información o inscribirse mediante la página de Facebook Salud Pública Municipal o al teléfono 871 127 9587.

Temas


Adolescencia
Bienestar
Salud Mental

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los civiles que prestan juramento para unirse a una red de defensa estatal en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela.

EU simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos
El encuentro que concentrará a representantes de sus diferentes delegaciones a nivel nacional y de la localidad.

Saltillo será sede del Congreso Nacional de CANACINTRA en 2026
true

Mirador 22/11/2025
Obreros del Grupo de Defensa Laboral de AHMSA se preparan para iniciar la caminata desde el punto conocido como Monkey, en Castaños.

Obreros de AHMSA iniciarán marcha a Saltillo por estancamiento de quiebra
Nuestros hijos no se vuelven fríos porque no sientan, sino porque aprendieron a protegerse.

A mi hijo le vale si lo castigo, ¿qué hago?
Contrapeso

Contrapeso
true

Se puede decir... Que la Marina era una red ‘delincuencial’
Esta imagen proporcionada por The Public Interest Network muestra juguetes que funcionan con inteligencia artificial probados por defensores del consumidor en PIRG.

Alertan que los juguetes con inteligencia artificial no son seguros para los niños