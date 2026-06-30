Facultad de Odontología de la UAdeC ofrecerá servicios dentales durante el verano, en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Facultad de Odontología Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) mantendrá abiertos sus servicios de atención dental durante el periodo vacacional de verano, con el propósito de brindar atención odontológica a la población y ofrecer consulta gratuita a personas mayores de 60 años que presenten una credencial vigente del Instituto Nacional Electoral (INE). La institución informó que la jornada de atención estará vigente hasta el 31 de julio, en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de la Clínica de Salud Dental de la Facultad de Odontología Unidad Laguna.

Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran limpiezas dentales, extracciones, resinas, coronas, prótesis totales y removibles, endodoncias, ortodoncia, periodoncia, odontología infantil, blanqueamientos y restauraciones estéticas. La Facultad destacó que la atención es brindada por estudiantes de la carrera de Odontología, quienes realizan los procedimientos bajo la supervisión permanente de odontólogos especialistas y coordinadores académicos, garantizando así la calidad y seguridad en cada tratamiento. Asimismo, señaló que la clínica cuenta con el equipamiento, mobiliario y materiales necesarios para ofrecer un servicio profesional a los pacientes que acudan durante este periodo.

La Facultad de Odontología de la UAdeC reiteró que esta iniciativa forma parte de su compromiso con la formación práctica de sus estudiantes y con la prestación de servicios de salud bucal accesibles para la comunidad. Las personas interesadas pueden solicitar información a través de la página de Facebook de la Facultad de Odontología de Torreón o comunicarse a los teléfonos 871 713 5904, 871 713 3648, 871 718 7814 y 871 722 4499. También pueden acudir directamente a las instalaciones ubicadas en la avenida Benito Juárez y calle 17, frente al Estadio Revolución, en Torreón.

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