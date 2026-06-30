Facultad de Odontología de la UAdeC ofrecerá servicios dentales durante el verano, en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Facultad de Odontología de la UAdeC ofrecerá servicios dentales durante el verano, en Torreón
    Se ofrecerán servicios como limpiezas dentales, extracciones, resinas, coronas, prótesis, endodoncias, ortodoncia, periodoncia, odontología infantil, blanqueamientos y restauraciones estéticas. UNPLASH

Las personas mayores de 60 años recibirán consulta gratuita al presentar una credencial vigente del INE

TORREÓN, COAH.- La Facultad de Odontología Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) mantendrá abiertos sus servicios de atención dental durante el periodo vacacional de verano, con el propósito de brindar atención odontológica a la población y ofrecer consulta gratuita a personas mayores de 60 años que presenten una credencial vigente del Instituto Nacional Electoral (INE).

La institución informó que la jornada de atención estará vigente hasta el 31 de julio, en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de la Clínica de Salud Dental de la Facultad de Odontología Unidad Laguna.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/concluyen-120-escolares-su-experiencia-en-peraj-uadec-CH21732462

Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran limpiezas dentales, extracciones, resinas, coronas, prótesis totales y removibles, endodoncias, ortodoncia, periodoncia, odontología infantil, blanqueamientos y restauraciones estéticas.

La Facultad destacó que la atención es brindada por estudiantes de la carrera de Odontología, quienes realizan los procedimientos bajo la supervisión permanente de odontólogos especialistas y coordinadores académicos, garantizando así la calidad y seguridad en cada tratamiento.

Asimismo, señaló que la clínica cuenta con el equipamiento, mobiliario y materiales necesarios para ofrecer un servicio profesional a los pacientes que acudan durante este periodo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/lagartos-de-la-uadec-celebran-30-anos-del-historico-tricampeonato-en-futbol-americano-IH21733649

La Facultad de Odontología de la UAdeC reiteró que esta iniciativa forma parte de su compromiso con la formación práctica de sus estudiantes y con la prestación de servicios de salud bucal accesibles para la comunidad.

Las personas interesadas pueden solicitar información a través de la página de Facebook de la Facultad de Odontología de Torreón o comunicarse a los teléfonos 871 713 5904, 871 713 3648, 871 718 7814 y 871 722 4499. También pueden acudir directamente a las instalaciones ubicadas en la avenida Benito Juárez y calle 17, frente al Estadio Revolución, en Torreón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Salud

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La propuesta secreta del nuevo PAN

La propuesta secreta del nuevo PAN
true

El miedo de Andrés Manuel

true

POLITICÓN: Con amparo en mano, Antonio Flores amaga con volver al Congreso de Coahuila

Personal del área de Vectores y Bienestar Animal recolectó muestras de garrapatas e inspeccionó perros del sector para aplicar tratamientos garrapaticidas y fortalecer la vigilancia epidemiológica en Monclova.

Confirman segunda muerte por rickettsiosis en Monclova; intensifican vigilancia sanitaria
Familiares del hombre acudieron al sitio tras el hallazgo; una de sus hermanas señaló que desde hacía años enfrentaba problemas de alcoholismo y que en diversas ocasiones rechazó recibir ayuda.

Hallan sin vida a hombre de 74 años en una plaza de Saltillo

Paraguay derrotó a Alemania y modificó el escenario. El resultado beneficia indirectamente a México y genera dudas sobre el nivel de Ecuador.

¿Se desinfla Ecuador?... Victoria de Paraguay ante una Alemania debilitada quita presión a México en el Mundial
Al momento se han repartido paquetes de alimentos de emergencia a mil 200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses.

La ONU prevé asistir a medio millón de personas en refugios tras sismos en Venezuela
Ante la previsión de que la cifra de víctimas siga aumentando, las morgues improvisadas se han llenado con cuerpos recuperados de entre los escombros. La ONU está adquiriendo miles de bolsas para cadáveres para poder gestionar de forma digna y sanitaria esta trágica situación.

Por qué es complicado saber la cifra real de fallecidos tras los terremotos de Venezuela