Fortalece Torreón vínculos con empresas para impulsar inversión y competitividad
La Dirección de Desarrollo Económico sostuvo un encuentro con directivos de John Deere
Con el propósito de generar condiciones óptimas para el desarrollo y fortalecimiento de las empresas instaladas en el municipio, el Ayuntamiento de Torreón, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, sostuvo un encuentro con directivos de la empresa John Deere, una de las industrias estratégicas para la región.
Marcelo Valdés Quintanilla, titular de la dependencia, informó que esta acción responde a la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González de mantener una comunicación cercana, constante y efectiva con el sector empresarial. El objetivo, afirmó, es escuchar directamente sus necesidades y reafirmar el compromiso del Gobierno Municipal de ser un aliado confiable que brinde apoyo y acompañamiento.
Durante el recorrido por las instalaciones de John Deere, Valdés Quintanilla conoció de primera mano los procesos de producción y operación que se realizan en la planta. Esta información permitirá fortalecer la proyección de la empresa en materia de proveeduría local, pues se buscará vincularla con negocios del mismo giro que ya forman parte del padrón de la dependencia municipal.
El funcionario explicó que, en lo que resta del año, continuarán las visitas a distintas empresas establecidas en la ciudad. Entre los principales objetivos se encuentra reforzar la proveeduría local para impulsar el consumo interno, promover la vinculación laboral mediante la Bolsa de Trabajo Municipal, facilitar el acceso a microcréditos que apoyen el crecimiento empresarial, y agilizar trámites para los negocios que operan en Torreón.
“Queremos hacerles saber que tienen un aliado; el Alcalde nos ha instruido a otorgar todas las facilidades necesarias para cada una de las empresas establecidas en el municipio”, afirmó el director.
Valdés Quintanilla destacó también que las condiciones de seguridad que prevalecen en Torreón han sido determinantes para la atracción de nuevas inversiones. Un ejemplo es la próxima llegada de la empresa Electrical Components International, la cual generará alrededor de mil 200 empleos, fortaleciendo la dinámica económica y la competitividad de la ciudad.
Finalmente, el titular de Desarrollo Económico subrayó la importancia de mantener una comunicación abierta y permanente con las empresas que generan empleo y desarrollo en la región. Reiteró la disposición del Ayuntamiento de Torreón para seguir impulsando un entorno que favorezca la inversión, el crecimiento sostenible y el bienestar de la comunidad.