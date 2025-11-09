Fortalece Torreón vínculos con empresas para impulsar inversión y competitividad

Con el propósito de generar condiciones óptimas para el desarrollo y fortalecimiento de las empresas instaladas en el municipio, el Ayuntamiento de Torreón, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, sostuvo un encuentro con directivos de la empresa John Deere, una de las industrias estratégicas para la región.

Marcelo Valdés Quintanilla, titular de la dependencia, informó que esta acción responde a la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González de mantener una comunicación cercana, constante y efectiva con el sector empresarial. El objetivo, afirmó, es escuchar directamente sus necesidades y reafirmar el compromiso del Gobierno Municipal de ser un aliado confiable que brinde apoyo y acompañamiento.

Durante el recorrido por las instalaciones de John Deere, Valdés Quintanilla conoció de primera mano los procesos de producción y operación que se realizan en la planta. Esta información permitirá fortalecer la proyección de la empresa en materia de proveeduría local, pues se buscará vincularla con negocios del mismo giro que ya forman parte del padrón de la dependencia municipal.

El funcionario explicó que, en lo que resta del año, continuarán las visitas a distintas empresas establecidas en la ciudad. Entre los principales objetivos se encuentra reforzar la proveeduría local para impulsar el consumo interno, promover la vinculación laboral mediante la Bolsa de Trabajo Municipal, facilitar el acceso a microcréditos que apoyen el crecimiento empresarial, y agilizar trámites para los negocios que operan en Torreón.