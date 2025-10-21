Garantizan continuidad del CISAME y área de Citología en Torreón

TORREÓN, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, con sede en Torreón, Salvador Chavarría, aclaró que el Centro Integral de Salud Mental (CISAME) no desaparecerá, al igual que el área de Citología ubicada en el Centro Nacional de Cancerología. Explicó que ambos espacios solo serán reacomodados como parte de una reestructuración para optimizar recursos e instalaciones.

El funcionario detalló que esta reorganización busca aprovechar mejor los espacios disponibles y fortalecer la atención a los usuarios, sin afectar los servicios actuales.

Asimismo, se pretende mejorar la coordinación entre el CISAME y el área de Citología, con el objetivo de elevar la calidad en la atención en salud mental y diagnóstico citológico en la región.

En relación con la información difundida sobre la supuesta desaparición del CISAME, Chavarría Vázquez desmintió la versión y precisó que únicamente habrá un cambio de sede, al igual que con el área de Citología, la cual será reubicada en el edificio actual del CISAME.

Subrayó que ningún servicio dejará de operar y que se mantendrán los programas y consultas habituales para la población, garantizando una transición ordenada y transparente.

“Aún estamos en la fase administrativa y sindical; ya sostenemos pláticas con los cuatro trabajadores del CISAME y se están alcanzando acuerdos importantes.

“Lo mismo ocurre con el personal de Citología. Es solo cuestión de tiempo para concretar los ajustes necesarios”, indicó el jefe jurisdiccional.

Agregó que se trabaja de manera cercana con los sindicatos y empleados para atender cualquier inquietud, priorizando el bienestar laboral y la continuidad del servicio público.

Una vez concluidos los procesos administrativos, se espera que ambas áreas operen con mayor eficiencia y en mejores condiciones para su personal y usuarios.