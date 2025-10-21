Garantizan continuidad del CISAME y área de Citología en Torreón

Torreón
/ 21 octubre 2025
    Garantizan continuidad del CISAME y área de Citología en Torreón
    Salvador Chavarría Vázquez informó que el reacomodo busca optimizar espacios y mejorar la atención médica FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 desmintió rumores y aseguró que los servicios continuarán sin afectaciones

TORREÓN, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, con sede en Torreón, Salvador Chavarría, aclaró que el Centro Integral de Salud Mental (CISAME) no desaparecerá, al igual que el área de Citología ubicada en el Centro Nacional de Cancerología. Explicó que ambos espacios solo serán reacomodados como parte de una reestructuración para optimizar recursos e instalaciones.

El funcionario detalló que esta reorganización busca aprovechar mejor los espacios disponibles y fortalecer la atención a los usuarios, sin afectar los servicios actuales.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan a Monclova y la Región Centro-Desierto, como las más seguras de Coahuila

Asimismo, se pretende mejorar la coordinación entre el CISAME y el área de Citología, con el objetivo de elevar la calidad en la atención en salud mental y diagnóstico citológico en la región.

En relación con la información difundida sobre la supuesta desaparición del CISAME, Chavarría Vázquez desmintió la versión y precisó que únicamente habrá un cambio de sede, al igual que con el área de Citología, la cual será reubicada en el edificio actual del CISAME.

Subrayó que ningún servicio dejará de operar y que se mantendrán los programas y consultas habituales para la población, garantizando una transición ordenada y transparente.

“Aún estamos en la fase administrativa y sindical; ya sostenemos pláticas con los cuatro trabajadores del CISAME y se están alcanzando acuerdos importantes.

“Lo mismo ocurre con el personal de Citología. Es solo cuestión de tiempo para concretar los ajustes necesarios”, indicó el jefe jurisdiccional.

Agregó que se trabaja de manera cercana con los sindicatos y empleados para atender cualquier inquietud, priorizando el bienestar laboral y la continuidad del servicio público.

Una vez concluidos los procesos administrativos, se espera que ambas áreas operen con mayor eficiencia y en mejores condiciones para su personal y usuarios.

Temas


Salud
Salud Mental

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


CESAME

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros