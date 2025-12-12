La Laguna pierde 521 empleos en un año, advierte el Consejo Cívico de las Instituciones

Torreón
/ 12 diciembre 2025
    La Laguna pierde 521 empleos en un año, advierte el Consejo Cívico de las Instituciones
    Jóvenes de 20 a 24 años fueron el grupo más afectado por la pérdida de empleos en La Laguna. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La manufactura encabeza los retrocesos mientras comercio y agro mantienen la estabilidad laboral en la región

TORREÓN, COAH.- La Zona Metropolitana de La Laguna perdió 521 empleos formales entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, de acuerdo con registros del IMSS recopilados por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna.

El retroceso confirma una tendencia de desaceleración económica que afecta a sectores clave y enciende las alarmas entre organismos empresariales y sindicales.

El estudio señala que los sectores comercio y agropecuario se mantienen como los principales generadores de empleo, especialmente entre empresas medianas de 50 a 250 trabajadores, que han realizado ajustes para sostener la estabilidad laboral y evitar despidos.

En contraste, la industria manufacturera ha sido la más golpeada. Las ramas de fabricación de equipos de transporte, fibras y textiles arrastran cierres, reducción de operaciones y afectación a proveedores, debilitando la cadena productiva regional.

La mayoría de los empleos perdidos eran permanentes y ocupados principalmente por hombres jóvenes. El segmento de 20 a 24 años fue el más afectado, enfrentando mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

Dentro de la ZML se observan contrastes. Gómez Palacio fue el municipio que más empleos formales generó en Durango durante el periodo, mientras que Torreón se ubicó como el segundo municipio con mayor pérdida de empleos en Coahuila.

El CCI atribuye estas diferencias a la dinámica de inversión pública y privada, así como a la diversificación económica.

En noviembre de 2025 la región reportó una ligera recuperación con una generación neta de 879 empleos: Torreón aportó 879, Matamoros 86 y Gómez Palacio 52, mientras que Lerdo perdió 83.

El salario diario promedio pasó de 480.50 pesos en diciembre de 2024 a 516.20 en noviembre de 2025. Aun así, el salario mensual promedio de la región (15,486 pesos) permanece por debajo del nacional (18,659 pesos), lo que abre el debate sobre competitividad y condiciones laborales.

A nivel nacional, 22.8 millones de trabajadores están registrados ante el IMSS, incluidos 163 mil provenientes de plataformas digitales. Estas plataformas representan una oportunidad para diversificar el empleo en La Laguna; sin embargo, persisten retos en materia de formalización y acceso a seguridad social.

Las entidades de la frontera norte han sido especialmente afectadas por pérdidas de empleo derivadas de restricciones arancelarias que impactan su vocación exportadora.

