Mantienen poda y mantenimiento de palmas en Torreón

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    Mantienen poda y mantenimiento de palmas en Torreón
    Los trabajos forman parte del programa continuo de mantenimiento urbano. CORTESÍA

Cuadrillas municipales trabajaron en el bulevar Lázaro Cárdenas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de favorecer el sano crecimiento de la vegetación y prevenir accidentes derivados de la caída de ramas, personal de la Dirección General de Servicios Públicos mantiene de manera permanente labores de mantenimiento y poda de palmas en diversos sectores del municipio.

Neo Alberto García Vargas, titular de Espacios Públicos de la dependencia, informó que durante esta semana las cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza y retiro de hojas secas en el bulevar Lázaro Cárdenas, el Paseo del Olimpo y la calzada Paseo de la Rosita.

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El funcionario explicó que estas acciones forman parte del programa continuo de mantenimiento urbano implementado por el municipio, con el propósito de prevenir riesgos tanto para peatones como para automovilistas, además de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana.

Asimismo, señaló que parte de las labores realizadas corresponden a reportes ciudadanos canalizados a través de la línea 073, mecanismo mediante el cual la población puede solicitar atención a distintas necesidades relacionadas con los espacios públicos.

García Vargas destacó que la poda de las palmas debe efectuarse de manera adecuada, evitando retirar hojas verdes en exceso, ya que estas cumplen funciones esenciales para la planta, como la protección contra el estrés solar y el desarrollo del proceso de fotosíntesis.

Indicó además que uno de los beneficios de estas labores es mejorar la ventilación natural de las palmas, ayudando a disminuir la humedad atrapada y la presencia de plagas que pudieran afectar su crecimiento.

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De igual forma, mencionó que el retiro de material seco reduce riesgos de incendio y posibles desprendimientos ocasionados por ráfagas de viento, evitando afectaciones tanto a la infraestructura urbana como a la ciudadanía.

Finalmente, añadió que estas acciones favorecen un mejor aprovechamiento del agua y los nutrientes, permitiendo que las palmas concentren su energía en las partes sanas y activas, fortaleciendo así su conservación y desarrollo a largo plazo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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