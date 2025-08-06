’México Avante’ no será palero de ningún partido’, afirma su dirigente en Torreón

TORREÓN, COAH.- “México Avante” es un partido político local en Coahuila, constituido formalmente tras el anuncio del Tribunal Electoral de Estado que ratificó el registro, a pesar de las impugnaciones, informó el exobrero de AHMSA, Fernando Rodríguez.

Desde febrero del año pasado, la Asociación Civil México Avante registró su intención de convertirse en un partido político ante el Instituto Electoral de Coahuila, buscando la transformación de la vida política que busca marcar la diferencia en la entidad.

En la rueda de prensa que ofreció en esta ciudad, se presentó como un abogado, catedrático y empresario, destacó que la creación del partido es un derecho constitucional y una respuesta a la desconfianza ciudadana hacia los partidos tradicionales.