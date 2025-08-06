’México Avante’ no será palero de ningún partido’, afirma su dirigente en Torreón

Torreón
/ 6 agosto 2025
    ’México Avante’ no será palero de ningún partido’, afirma su dirigente en Torreón
    Dirigentes del partido México Avante hacen un llamado a no conformarse con los partidos actuales. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

No tenemos por qué conformarnos con los partidos actuales, que lo único que han hecho es que les perdamos la confianza, dijo su dirigente Fernando Rodríguez

TORREÓN, COAH.- “México Avante” es un partido político local en Coahuila, constituido formalmente tras el anuncio del Tribunal Electoral de Estado que ratificó el registro, a pesar de las impugnaciones, informó el exobrero de AHMSA, Fernando Rodríguez.

Desde febrero del año pasado, la Asociación Civil México Avante registró su intención de convertirse en un partido político ante el Instituto Electoral de Coahuila, buscando la transformación de la vida política que busca marcar la diferencia en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: la diputada Cintia Cuevas expresa que no existe persecución política como en el régimen anterior

En la rueda de prensa que ofreció en esta ciudad, se presentó como un abogado, catedrático y empresario, destacó que la creación del partido es un derecho constitucional y una respuesta a la desconfianza ciudadana hacia los partidos tradicionales.

“No tenemos por qué conformarnos con los partidos actuales, que lo único que han hecho es que les perdamos la confianza”, destacó.

$!Fernando Rodríguez, dirigente del Partido México Avante.
Fernando Rodríguez, dirigente del Partido México Avante. FOTO: CORTESÍA

Dijo estar completamente deslindado del término “izquierda”, argumentando que ha sido prostituido por figuras que prometieron un cambio y terminaron siendo peores que los gobiernos anteriores.

Rodríguez González, quien en su momento fue seguidor de Andrés Manuel López Obrador e incluso de Ricardo Mejía, afirmó que ha marcado distancia con ellos por desacuerdos políticos.

“México Avante no será palero ni de Morena, ni del PT, ni del PRI, ni del PAN, ni de ningún partido político”, concluyó.

