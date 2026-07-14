Miguel Riquelme exige resultados, transparencia y fin al rezago de trámites en Torreón

El edil informó que en los próximos días se dará celeridad a los asuntos pendientes que requieren la aprobación del Cabildo, en especial aquellos relacionados con la Dirección de Urbanismo, considerada una dependencia estratégica para el desarrollo económico y urbano de Torreón.

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que su administración gobernará con cercanía, transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que anunció una serie de medidas para agilizar los trámites municipales y atender el rezago que persiste en distintas dependencias del Ayuntamiento.

Explicó que diversos empresarios le han expresado su preocupación por la lentitud en la expedición de permisos de construcción, situación que retrasa inversiones, la generación de empleos y el desarrollo de nuevas obras en la ciudad.

Ante este panorama, Riquelme Solís afirmó que ninguna dependencia debe convertirse en un obstáculo para los ciudadanos o inversionistas que cumplen con los requisitos establecidos, por lo que se revisarán los procedimientos internos para detectar fallas administrativas, eliminar demoras innecesarias y garantizar una atención más eficiente.

“Lo importante es que la ciudadanía se sienta tranquila respecto a sus trámites”, señaló el presidente municipal, al precisar que la instrucción es agilizar el trabajo en todas las áreas del Ayuntamiento sin descuidar la legalidad ni los controles necesarios para la autorización de permisos.

Como parte de este proceso, el alcalde continuará esta semana con reuniones de evaluación en diversas dependencias, entre ellas Urbanismo. Indicó que estos encuentros concluirán la próxima semana, aunque las decisiones urgentes se tomarán conforme se detecten problemas que afecten la operación o la atención al público.

Asimismo, exhortó a los integrantes del Cabildo a incrementar el ritmo de trabajo en las comisiones municipales, al considerar que es inadmisible que los ciudadanos esperen durante semanas o incluso meses la resolución de sus solicitudes por falta de sesiones, dictámenes o acuerdos.

Durante una reunión con los regidores, solicitó que las comisiones agilicen los asuntos bajo su responsabilidad y convoquen de manera periódica a los directores para que comparezcan, presenten resultados y rindan cuentas sobre el desempeño de sus áreas.

Riquelme Solís sostuvo que un servidor público debe estar preparado para comparecer ante el Cabildo, explicar sus decisiones y respaldarlas con información clara y cifras precisas.

Señaló que los funcionarios deben contar con los datos, indicadores y estados financieros necesarios para acreditar su desempeño. Y agregó que la comparecencia no debe verse como un trámite político, sino como una obligación institucional y una muestra de profesionalismo.

Añadió que este mecanismo de evaluación permitirá determinar si los titulares de las dependencias cuentan con la capacidad técnica y administrativa para resolver los problemas cotidianos de la ciudad o si es necesario realizar ajustes para mejorar el funcionamiento del Gobierno Municipal.

El alcalde adelantó que en los próximos días anunciará cambios en la titularidad de algunas dependencias. Explicó que, en algunos casos, se espera que las personas consideradas para ocupar esos cargos soliciten licencia en las instituciones donde actualmente laboran.

Indicó que el objetivo es incorporar perfiles con experiencia comprobada, capaces de asumir responsabilidades de inmediato y ofrecer resultados desde el inicio de su gestión.

Como ejemplo, destacó el nombramiento de Gerardo Márquez Guevara, exfiscal general de Coahuila, como titular de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento, instancia que tendrá la responsabilidad de coordinar y revisar los litigios tanto de la administración centralizada como de los organismos descentralizados.