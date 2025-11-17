Movilidad Urbana de Torreón revisa rutas con más reportes para responder a usuarios

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón mantiene activos los operativos de inspección al transporte público con el objetivo de garantizar que las unidades cumplan con las frecuencias establecidas y con las condiciones físico-mecánicas necesarias para brindar un servicio seguro y digno a la ciudadanía.

Luis Alberto Morales Cortés, director general de Movilidad Urbana, explicó que las revisiones se realizan bajo un esquema de trabajo que incluye reuniones previas con concesionarios, donde se atienden dudas, sugerencias y reportes ciudadanos emitidos a través de la línea 073.

