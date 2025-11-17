Movilidad Urbana de Torreón revisa rutas con más reportes para responder a usuarios
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El municipio prioriza inspecciones en líneas con mayor número de quejas para ofrecer mejores tiempos y seguridad
TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón mantiene activos los operativos de inspección al transporte público con el objetivo de garantizar que las unidades cumplan con las frecuencias establecidas y con las condiciones físico-mecánicas necesarias para brindar un servicio seguro y digno a la ciudadanía.
Luis Alberto Morales Cortés, director general de Movilidad Urbana, explicó que las revisiones se realizan bajo un esquema de trabajo que incluye reuniones previas con concesionarios, donde se atienden dudas, sugerencias y reportes ciudadanos emitidos a través de la línea 073.
TE PUEDE INTERESAR: Convocan a manifestación pacífica por las 40 horas; habrá movilizaciones en Saltillo y Torreón
A partir de estos encuentros, inspectores municipales acuden a las terminales para revisar la documentación de los operadores —como licencia, gafete y seguro vigente—, además de verificar el estado mecánico y la limpieza de las unidades.
César Alvarado Mendoza, director de Transporte Público Municipal, dijo que los operativos se llevan a cabo al momento del banderazo de salida, a fin de no afectar los tiempos de recorrido ni generar retrasos en las rutas.
Agregó que el esquema de inspección prioriza aquellas líneas que presentan un mayor número de quejas ciudadanas, lo que permite responder con mayor eficacia a las necesidades de los usuarios.
Durante la semana reciente, las rutas Valle Oriente–Cereso, Ciudad Nazas y Valle Oriente–Azul Monterreal fueron sometidas a revisiones.
Las acciones continuarán de manera permanente con la intención de ofrecer a las familias torreonenses un transporte público confiable y acorde a sus requerimientos diarios.