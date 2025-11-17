Convocan a manifestación pacífica por las 40 horas; habrá movilizaciones en Saltillo y Torreón
El Frente Nacional por las 40 Horas realizará concentraciones este domingo 23 de noviembre para exigir que avance la reforma que reduciría la jornada laboral.
El Frente Nacional por las 40 Horas llamó a una manifestación pacífica este domingo 23 para presionar por la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La iniciativa, comentaron, presentada en 2023 y congelada desde entonces, no ha mostrado avances pese a ser una promesa incluida en la transición presidencial. En Coahuila se efectuarán dos concentraciones: a las 2:00 p.m. en Estación Libertad, en Saltillo, y a las 5:30 p.m. en la Alameda de Torreón.
Azael Charles, integrante de la coordinación nacional del Frente en Coahuila, señaló que la iniciativa quedó detenida en la administración pasada y que la actual tampoco ha dado señales claras para destrabarla.
“Se congeló supuestamente para no sacar raja política”, expresó sobre el argumento utilizado en el sexenio anterior. “Se ha pasado a la administración de Claudia Sheinbaum y no tenemos respuesta. No ha habido acciones reales y contundentes para promover el descanso de la clase trabajadora”.
El vocero recordó que, aunque la Secretaría del Trabajo anunció foros de discusión entre junio y julio, estos comenzaron tarde y con una participación limitada. “Solamente tuvieron voz los sectores empresariales y sindicales con tendencias charras”, dijo. Agregó que integrantes del Frente solo pudieron participar “por medio de ejercer presión, mas no por invitación”.
Entre los motivos para insistir en la reforma, mencionó la falta de tiempo para la convivencia familiar y los cuidados. “Nos han enseñado a que siempre tenemos que estar haciendo algo”, comentó. “El ocio es algo revolucionario. Que la clase trabajadora pueda tener estos espacios para desenvolverse, para convivir y, si no quieren hacer nada, también”.
Al responder dudas sobre cómo operaría la reducción, señaló que las horas extra no desaparecerían. “Se busca que a partir de la hora número 41 ya se empiece a contar como horas extras”, explicó. También afirmó que la reforma no implica una disminución salarial y que la intención es “que la clase trabajadora tenga más tiempo de descanso y más beneficios”.
Sobre la movilización del domingo, indicó que será una concentración abierta a cualquier persona interesada. En Saltillo, las actividades del Frente se han reactivado durante 2025 con grupos pequeños que se van sumando durante cada convocatoria. “Venimos alrededor de 20, 25 personas como fijas, pero se nos van uniendo personas ya en la actividad”, comentó.
El posicionamiento leído insistió en que el tema no puede considerarse resuelto. “El hecho de que el tema se encuentre entre las voces de quienes nos gobiernan no significa que ya está aprobada la reducción”, se señaló. El documento también cuestiona la falta de cumplimiento de fechas establecidas por el Gobierno Federal para presentar conclusiones y un proyecto de ley.
“El descanso, la convivencia y el ocio no pueden seguir postergándose”, se dijo en el cierre del pronunciamiento. “Exigimos justicia laboral. Exigimos la reducción de la jornada laboral a 40 horas sin gradualidad y sin afectar a la clase trabajadora”.