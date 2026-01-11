Ordenan transporte intermunicipal durante obras viales en Torreón

Con el fin de mejorar la movilidad urbana en Torreón, el Ayuntamiento habilitó paraderos provisionales para autobuses intermunicipales, como parte de las acciones implementadas durante el desarrollo de la obra del Sistema Vial Abastos–Independencia, con la intención de mantener un tránsito ordenado y reducir riesgos para peatones y usuarios del transporte público.

El director general de Movilidad Urbana, Luis Alberto Morales Cortés, explicó que la ubicación de estos paraderos responde a un plan que busca ofrecer traslados más seguros, ordenados y eficientes para quienes utilizan diariamente el servicio.

Subrayó que es fundamental que los usuarios respeten los puntos de ascenso y descenso establecidos, ya que su uso adecuado contribuye a mejorar la circulación en la zona y a brindar mayor seguridad a todos.

Los paraderos de entrada se localizan en el cruce del bulevar Independencia con calle Quebec; bulevar Independencia y Mónaco; así como en la calle 12, frente a Soriana Hipermart.En tanto, los paraderos de salida se ubican sobre el bulevar Independencia, a las afueras de Cimaco, al exterior de HEB, y en los cruces de Independencia con Mónaco y con Quebec.

Por su parte, el director de Transporte Público Municipal, César Alvarado Mendoza, señaló que estos puntos fueron definidos con base en estudios de campo y análisis de afluencia, priorizando las zonas con mayor demanda para atender de mejor manera las necesidades de movilidad durante las obras.

Asimismo, exhortó a los operadores a respetar los paraderos establecidos y los recorridos acordados entre autoridades y concesionarios, además de circular con las puertas cerradas para mantener el orden vial y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Estas medidas forman parte de los esfuerzos de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientados a mejorar el servicio de transporte público y fortalecer la movilidad en la ciudad.