Posadas y cenas navideñas impulsan fuerte cierre de año para restaurantes de Torreón

TORREÓN, COAH.- La industria restaurantera de La Laguna anticipa un cierre de 2025 excepcionalmente positivo, con la llegada de la temporada de posadas y eventos decembrinos.

El sector se está preparando para manejar una alta demanda impulsada por reservaciones de empresas y grupos familiares que buscan celebrar la Navidad fuera de sus hogares.

