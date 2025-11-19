Posadas y cenas navideñas impulsan fuerte cierre de año para restaurantes de Torreón
Eduardo Nieto Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna, confirmó que el optimismo es generalizado
TORREÓN, COAH.- La industria restaurantera de La Laguna anticipa un cierre de 2025 excepcionalmente positivo, con la llegada de la temporada de posadas y eventos decembrinos.
El sector se está preparando para manejar una alta demanda impulsada por reservaciones de empresas y grupos familiares que buscan celebrar la Navidad fuera de sus hogares.
Las áreas administrativas de numerosas compañías han estado contactando a los establecimientos con semanas de antelación para asegurar fechas para posadas, reuniones corporativas e intercambios.
Según Nieto Mendoza, la diversidad gastronómica de la región ha jugado un papel clave, atrayendo a clientes de municipios cercanos. A medida que se acerca diciembre, la actividad en los negocios aumenta de manera constante.
El dirigente asegura que el sector ya ha reforzado sus equipos y diseñado menús especiales, garantizando que están listos para ofrecer un servicio de alta calidad durante el periodo de mayor afluencia del año.