$!Reaparece sarcoma en joven de Torreón y su familia busca apoyo para tratamiento

TORREÓN, COAH.- Marco Vinicio López Torres, joven de 26 años, egresado de la Facultad de Medicina y vecino de la colonia La Amistad, en Torreón, enfrenta una nueva etapa en su lucha contra el sarcoma que le fue diagnosticado hace más de dos años. Actualmente presenta fuertes dolores y, tras confirmarse una nueva recurrencia del cáncer, sus médicos indicaron una terapia dirigida, además de tratamiento especializado para el manejo del dolor.

La enfermedad comenzó en marzo de 2024, cuando una neoplasia de tejidos blandos localizada en la pared abdominal, que inicialmente parecía benigna, resultó ser maligna. Después de una segunda cirugía para retirar el tumor, Marco recibió 30 sesiones de radioterapia. A finales de ese mismo año aparecieron dos nódulos metastásicos que requirieron una nueva intervención quirúrgica y tratamiento de quimioterapia. En 2025 tuvo que ingresar nuevamente al quirófano luego de que los estudios detectaran nuevas lesiones. Meses después inició otro esquema de quimioterapia, pero una reacción adversa grave tras la primera aplicación provocó su hospitalización y obligó a suspender temporalmente el tratamiento. Fue hasta febrero de 2026 cuando pudo retomarlo. El 20 de junio completó siete ciclos; sin embargo, una tomografía de control posterior confirmó una nueva recurrencia, ahora localizada en el mediastino. A la situación médica se suma el impacto económico. Cuando recibió el diagnóstico, Marco contaba con un seguro de gastos médicos mayores proporcionado a través del trabajo de su padre, pero la cobertura terminó al cumplir 25 años.

De acuerdo con la familia, los costos asociados con el tratamiento son elevados y actualmente no cuentan con los recursos suficientes para cubrirlos. BUSCAN APOYO PARA CONTINUAR EL TRATAMIENTO Los sarcomas son un grupo de tumores malignos poco frecuentes. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), representan alrededor del uno por ciento de las neoplasias malignas en adultos y existen más de 100 tipos, cada uno con características y alternativas terapéuticas diferentes. En el caso de los sarcomas localizados en el mediastino, su presencia es todavía menos frecuente. Un artículo publicado en la Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM por especialistas del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) señala que representan menos del 10 por ciento de los tumores que se desarrollan en esta zona y alrededor del uno al dos por ciento de todas las neoplasias malignas.

El mediastino es el espacio ubicado entre los pulmones, donde se encuentran estructuras esenciales como el corazón, la aorta, el esófago, la tráquea, ganglios linfáticos y nervios. Por su ubicación, una masa en esta región puede generar complicaciones al ejercer presión sobre los órganos y estructuras que la rodean. El INCan señala que estos casos requieren valoración especializada y un manejo multidisciplinario, debido a su complejidad y a la necesidad de combinar distintas alternativas terapéuticas.

La familia también recordó que contar con un seguro de gastos médicos no implica que todos los servicios y tratamientos estén necesariamente cubiertos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda revisar las coberturas, exclusiones, periodos de espera, deducibles y demás condiciones establecidas en cada póliza. Ante los nuevos gastos médicos, familiares de Marco iniciaron en GoFundMe la campaña “Ayudemos a Vinicio a continuar con su tratamiento”, con una meta de 300 mil pesos para cubrir la terapia indicada, además de medicamentos, estudios y atención médica. La respuesta de la comunidad fue inmediata. En apenas dos días, 426 personas realizaron donaciones y la campaña alcanzó una recaudación de 305 mil 992 pesos, superando la meta establecida.

La familia señaló que estos recursos representan un respaldo para afrontar los gastos adicionales que puedan surgir mientras Marco continúa con su atención médica. “Cualquier donación puede contribuir a cubrir los gastos de la terapia que Marco necesita, así como medicamentos, estudios y atención médica. Si no es posible realizar una donación, compartir esta campaña también representa una gran ayuda para que llegue a más personas”, señaló la familia mediante la campaña. Para conocer más detalles del caso, apoyar o compartir la campaña, los interesados pueden ingresar a la plataforma de GoFundMe y buscar “Ayudemos a Vinicio a continuar con su tratamiento”.

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