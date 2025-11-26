Refuerzan protección de la Sierra de Jimulco con vigilancia, reforestación y gestión de residuos

TORREÓN, COAH.- La Administración de la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, a cargo de Karla Estela Novella de la Torre, presentó ante la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torreón el informe de actividades correspondiente al trimestre julio–septiembre de 2025, destacando el trabajo coordinado entre autoridades, comunidad y organizaciones civiles para la protección del patrimonio natural de la región.

Entre los resultados más relevantes se informó que el Comité de Vigilancia Comunitario realizó 116 recorridos estratégicos enfocados en detectar riesgos ambientales, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reforzó las inspecciones en los ejidos La Trinidad y Jalisco por denuncias relacionadas con remoción de vegetación y extracción ilegal de flora silvestre.

De manera paralela, la Brigada Contra Incendios Forestales efectuó 126 recorridos y junto con la comunidad recolectó 950 neumáticos en desuso, contribuyendo a la prevención de riesgos y la conservación del ecosistema.

El programa “Gestión Integral de Residuos Sólidos” continuó fortaleciéndose en cinco ejidos de la reserva, mediante reuniones vecinales, visitas domiciliarias y la entrega de 30 contenedores por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, destinados a mejorar la disposición final de los desechos.

En el rubro de restauración ecológica, se expuso el avance del proyecto “Restauración Ecológica para Agua y Suelos Laguneros”, encabezado por Arca Continental y la Secretaría de Medio Ambiente estatal. Asimismo, se entregaron 153 árboles y 111 plantas de ornato a escuelas y familias de la zona para impulsar acciones de reforestación.

Como parte del componente educativo, la Fundación Jimulco impartió el taller “Huerto Familiar: una Alternativa para el Desarrollo Social Sustentable” a estudiantes de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, fomentando la formación de nuevos promotores ambientales.

La Comisión de Medio Ambiente municipal, encabezada por el regidor Gabriel Francisco Pedro, reconoció las acciones y reiteró el compromiso de fortalecer iniciativas que garanticen la conservación de la Sierra y Cañón de Jimulco.