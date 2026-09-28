‘Si desaparecieras hoy, ¿quién te buscaría?’; anuncian Congreso Nacional de Sociología en la UAdeC Laguna

Bajo la temática central “La crisis como intersección y el colapso como horizonte: conflictos sociales y resistencia”, el programa contempla talleres, mesas de trabajo, ponencias, conferencias magistrales y muestras de cortometrajes centrados en diversas problemáticas de carácter social.

TORREÓN, COAH.- Del 30 de septiembre al 2 de octubre, la Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), albergará el 17 Congreso Nacional de Sociología. Este encuentro congregará en Torreón y en la emblemática Hacienda La Loma, en Lerdo, a especialistas, académicos y alumnos de distintas entidades del país.

Un aspecto destacado de esta edición radica en extender parte de las actividades hacia la Hacienda La Loma, un enclave histórico vinculado a la gestación de la División del Norte. Con el fin de facilitar la asistencia de la comunidad estudiantil a dicha sede durante la jornada del 1 de octubre, la institución habilitará transporte en autobús.

De acuerdo con el comité organizador, seleccionar nuevamente este recinto evoca un antecedente similar registrado hacia el año 2000, cuando el Congreso de Sociología desarrolló parte de su agenda en dicho espacio.

Las condiciones del lugar se consideraron idóneas para la proyección de cortometrajes y materiales audiovisuales orientados a debatir los tópicos sociales objeto del análisis.

Entre las actividades programadas en La Loma destaca un bloque de proyecciones sobre desaparición de personas, inaugurado con el trabajo audiovisual titulado “Si desaparecieras hoy, ¿quién te buscaría?”. Dicha propuesta pretende examinar este fenómeno más allá de las estadísticas, integrando narrativas y vivencias directas.

Asimismo, en este mismo espacio participará el sociólogo y académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, Walter Sebastián Salazar García, especialista en teoría crítica, movimientos sociales, dinámicas comunitarias y desaparición de forzada. Su intervención se denominará “Pensar desde la lucha: prácticas políticas frente a la desaparición de personas”.

Las actividades iniciales darán inicio el 30 de septiembre a las 08:30 horas en la Infoteca, con la conferencia magistral “Emociones que movilizan, futuros que se disputan: coordenadas teórico-conceptuales”, a cargo de José Carlos López Hernández, investigador de la Universidad Veracruzana enfocado en infancias, juventudes, acción pública y movimientos sociales.

El programa incluirá también la participación de Lilia Palacios Hernández, con especialidad en historia industrial, movimientos sociales y procesos laborales en el norte mexicano, cuya ponencia está prevista para las 09:00 horas en el Aula Milenio.

En cuanto a las mesas de trabajo, los ejes temáticos comprenderán desigualdades sociales, trabajo y educación, salud y medioambiente, cultura, consumo y religión, infraestructura, urbanismo y transporte, género e identidad, así como tecnologías y entornos digitales.