Sin modernización no habrá aumento al transporte público, afirma Alcalde de Torreón

Román Cepeda condiciona cualquier ajuste tarifario a la renovación de unidades y a mejoras reales en el servicio

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, afirmó que cualquier incremento en la tarifa del transporte público urbano y de taxis solo podrá considerarse si va acompañado de un compromiso real para modernizar las unidades y mejorar de manera integral la calidad del servicio.

En el contexto de las recientes manifestaciones de taxistas que exigen un ajuste tarifario y una mayor regulación del transporte por aplicación, el edil sostuvo que las protestas no atienden el problema de fondo, que es la deficiente calidad del servicio que reciben los usuarios.

“El ajuste tarifario debe estar ligado, sin excepción, a la compra de unidades nuevas y a un plan de acción concreto que garantice mejoras reales. Si quieren un aumento en las tarifas, primero deben invertir en la renovación de sus vehículos; así lo hemos planteado con claridad”, subrayó.

En relación con las plataformas digitales como Uber, Cepeda explicó que, si bien están contempladas en la legislación estatal, su regulación ha sido compleja. Recordó que la Ley de Transporte de Coahuila establece la obligación de que los conductores se registren y cumplan ciertos requisitos, un proceso que corresponde al ámbito estatal.

El alcalde señaló que los choferes que cumplen con la normativa pueden continuar operando, ya que el objetivo principal es garantizar un servicio eficiente y seguro para los ciudadanos.

Finalmente, indicó que antes de analizar cualquier ajuste en las tarifas es necesario identificar las áreas de mejora del servicio.

Destacó que, de acuerdo con consultas previas, la mayoría de las quejas ciudadanas están relacionadas con la calidad del transporte y no con el costo, por lo que planteó realizar un ejercicio similar con los taxistas para avanzar hacia soluciones consensuadas.

